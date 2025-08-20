Analiză: Ce țări ar putea deveni următorii membri ai UE. Nordul Europei se aliniază tot mai mult cu valorile Uniunii Europene

Dezvoltările geopolitice recente, de la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina până la tensiunile generate de președintele SUA Donald Trump față de NATO, amplifică susținerea pentru aderarea la UE în Groenlanda, Islanda și Norvegia.

Deși extinderea spre nord nu se va produce peste noapte, liderii Uniunii Europene trebuie să înceapă să pună bazele acestui proces strategic, scrie Ukrainska Pravda într-o analiză.

Extinderea UE către nord nu reprezintă o idee radicală, având în vedere că aceste țări sunt deja profund integrate în Spațiul Economic European și în zona Schengen. Cu toate acestea, până acum, ele au evitat să devină membre cu drepturi depline ale Uniunii.

Schimbările geopolitice recente au modificat însă fundamental logica extinderii. Islanda, Norvegia și, mai ales, Groenlanda se confruntă cu amenințări tot mai serioase la adresa securității, iar articolul 42.7 din Tratatul UE – care impune un angajament mutual de apărare, mai puternic din punct de vedere legal decât articolul 5 al NATO – a devenit mult mai atrăgător. În contextul actual, aderarea la o uniune politică precum UE nu mai este o povară, ci un scut necesar.

Pe lângă aspectele legate de securitate, țările nordice resimt tot mai acut dezavantajele excluderii lor din procesul decizional european, ceea ce a declanșat o reevaluare a poziției lor. Guvernul islandez pregătește un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare, iar dezbaterea pe acest subiect a fost relansată și în Norvegia. În ambele țări, sprijinul public pentru integrarea în UE a atins cote-record.

Extinderea spre nord, un câștig strategic pentru UE

Din perspectiva Uniunii Europene, extinderea spre nord ar reprezenta un câștig strategic major, întărind influența globală a blocului, credibilitatea instituțională, precum și reziliența economică și energetică. În plus, toate cele trei țări sunt democrații care împărtășesc valorile, regulile și interesele strategice ale UE.

Președinția daneză oferă un cadru ideal pentru demararea acestui proces. Danemarca subliniază în programul său de președinție că extinderea este o „necesitate geopolitică” și este într-o poziție unică pentru a facilita dialogul și cooperarea cu regiunile nordice.

