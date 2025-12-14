Donald Trump e pregătit să piardă alegerile, la nivel de partid. Cum se împacă asta cu crearea „celei mai mari economii”

Stiri externe
14-12-2025 | 10:01
Donald Trump
AFP

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis că Partidul Republican ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului din 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi succese economice importante obţinute în aproape un an de mandat.

autor
Mihai Niculescu

Declaraţiile au fost făcute într-un interviu acordat publicaţiei Wall Street Journal şi publicat sâmbătă seară.

„Am creat cea mai mare economie din istorie. Dar este nevoie de timp pentru ca oamenii să realizeze acest lucru”, a declarat Trump, într-un interviu despre care cotidianul economic precizează că a fost realizat vineri, chiar în Biroul Oval, transmite news.ro.

Şeful Casei Albe a susţinut că investiţiile masive care ajung în prezent în Statele Unite vor produce efecte vizibile pe termen mediu. „Toţi aceşti bani care se revarsă în ţara noastră (ne permit) în acest moment să construim lucruri: fabrici de automobile, inteligenţă artificială, multe lucruri. Dar nu vă pot spune cum se va traduce acest lucru pentru alegători. Tot ce pot face este să-mi fac treaba”, a recunoscut liderul republican.

Revenit la Casa Albă pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump afirmă constant că economia americană se află pe un trend pozitiv şi continuă să pună inflaţia pe seama administraţiei anterioare conduse de democratul Joe Biden. În interviul acordat Wall Street Journal, Trump şi-a exprimat convingerea că situaţia se va îmbunătăţi până la momentul alegerilor.

Citește și
Alexander Lukașenko
Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei și un laureat al Premiului Nobel pentru Pace

„Cred că până când vom vorbi despre alegeri, peste câteva luni, nivelul preţurilor va fi bun”, a declarat el, în condiţiile în care scrutinul legislativ de la jumătatea mandatului va avea loc peste aproximativ un an.

Cu toate acestea, preşedintele a admis că istoria politică nu este favorabilă partidului aflat la putere în astfel de alegeri. „Chiar şi cei care au avut o preşedinţie de succes” au cunoscut eşecuri electorale, a recunoscut Trump, în vârstă de 79 de ani, ales pentru prima dată în 2016. „Vom vedea ce se va întâmpla. Ar trebui să câştigăm. Dar, ştiţi, statistic, este foarte dificil să câştigi”, a mai spus el.

Donald Trump a fost reales în noiembrie 2024, mizând pe promisiunea de a reduce inflaţia, însă percepţia publică rămâne una rezervată. Deşi preşedintele insistă că preţurile sunt în scădere, mulţi americani continuă să se plângă de costul ridicat al vieţii.

Sondaj despre economie

Potrivit unui sondaj realizat de Universitatea din Chicago pentru Associated Press, publicat joi, doar 31% dintre americani se declară mulţumiţi de politica economică a lui Donald Trump. Reacţionând la aceste date, preşedintele a lansat un nou atac pe platforma sa, Truth Social.

„Când vor reflecta sondajele măreţia Americii de astăzi?. Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”, a scris liderul de la Casa Albă, exprimându-şi nemulţumirea faţă de percepţia publică asupra performanţei sale economice.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, alegeri, partidul republican,

Dată publicare: 14-12-2025 09:54

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Cum a reacționat Donald Trump după publicarea fotografiilor din dosarul Epstein. Setul de poze conține 95.000 de imagini
Stiri externe
Cum a reacționat Donald Trump după publicarea fotografiilor din dosarul Epstein. Setul de poze conține 95.000 de imagini

Democrații din Congresul american au dat publicității mai multe fotografii din dosarul lui Jeffrey Epstein.

Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei și un laureat al Premiului Nobel pentru Pace
Stiri externe
Belarusul eliberează peste 100 de deținuți politici. Printre ei și un laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Un emisar al lui Donald Trump în vizită în Belarus a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potasei produse de această ţară apropiată Rusiei.

Erdogan, optimist după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu este departe” în războiul din Ucraina. Turcia vrea discuții și cu Trump
Stiri externe
Erdogan, optimist după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu este departe” în războiul din Ucraina. Turcia vrea discuții și cu Trump

Preşedintele turc Tayyip Erdogan,întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”.

Țara care nu ține cont de armistițiul lui Trump și continuă să își atace vecinul. Ce asigurări dădea președintele SUA
Stiri externe
Țara care nu ține cont de armistițiul lui Trump și continuă să își atace vecinul. Ce asigurări dădea președintele SUA

Thailanda a anunţat sâmbătă continuarea operaţiunilor militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au acceptat un armistiţiu, relatează AFP.

Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini
Stiri externe
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28