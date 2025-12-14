Donald Trump e pregătit să piardă alegerile, la nivel de partid. Cum se împacă asta cu crearea „celei mai mari economii”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis că Partidul Republican ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului din 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi succese economice importante obţinute în aproape un an de mandat.

Declaraţiile au fost făcute într-un interviu acordat publicaţiei Wall Street Journal şi publicat sâmbătă seară.

„Am creat cea mai mare economie din istorie. Dar este nevoie de timp pentru ca oamenii să realizeze acest lucru”, a declarat Trump, într-un interviu despre care cotidianul economic precizează că a fost realizat vineri, chiar în Biroul Oval, transmite news.ro.

Şeful Casei Albe a susţinut că investiţiile masive care ajung în prezent în Statele Unite vor produce efecte vizibile pe termen mediu. „Toţi aceşti bani care se revarsă în ţara noastră (ne permit) în acest moment să construim lucruri: fabrici de automobile, inteligenţă artificială, multe lucruri. Dar nu vă pot spune cum se va traduce acest lucru pentru alegători. Tot ce pot face este să-mi fac treaba”, a recunoscut liderul republican.

Revenit la Casa Albă pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump afirmă constant că economia americană se află pe un trend pozitiv şi continuă să pună inflaţia pe seama administraţiei anterioare conduse de democratul Joe Biden. În interviul acordat Wall Street Journal, Trump şi-a exprimat convingerea că situaţia se va îmbunătăţi până la momentul alegerilor.

„Cred că până când vom vorbi despre alegeri, peste câteva luni, nivelul preţurilor va fi bun”, a declarat el, în condiţiile în care scrutinul legislativ de la jumătatea mandatului va avea loc peste aproximativ un an.

Cu toate acestea, preşedintele a admis că istoria politică nu este favorabilă partidului aflat la putere în astfel de alegeri. „Chiar şi cei care au avut o preşedinţie de succes” au cunoscut eşecuri electorale, a recunoscut Trump, în vârstă de 79 de ani, ales pentru prima dată în 2016. „Vom vedea ce se va întâmpla. Ar trebui să câştigăm. Dar, ştiţi, statistic, este foarte dificil să câştigi”, a mai spus el.

Donald Trump a fost reales în noiembrie 2024, mizând pe promisiunea de a reduce inflaţia, însă percepţia publică rămâne una rezervată. Deşi preşedintele insistă că preţurile sunt în scădere, mulţi americani continuă să se plângă de costul ridicat al vieţii.

Sondaj despre economie

Potrivit unui sondaj realizat de Universitatea din Chicago pentru Associated Press, publicat joi, doar 31% dintre americani se declară mulţumiţi de politica economică a lui Donald Trump. Reacţionând la aceste date, preşedintele a lansat un nou atac pe platforma sa, Truth Social.

„Când vor reflecta sondajele măreţia Americii de astăzi?. Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”, a scris liderul de la Casa Albă, exprimându-şi nemulţumirea faţă de percepţia publică asupra performanţei sale economice.

