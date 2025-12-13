Cum a reacționat Donald Trump după publicarea fotografiilor din dosarul Epstein. Setul de poze conține 95.000 de imagini

Stiri externe
13-12-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Democrații din Congresul american au dat publicității mai multe fotografii din dosarul lui Jeffrey Epstein.

autor
Claudia Alionescu

Imaginile arată legăturile infamului om de afaceri – condamnat pentru infracțiuni sexuale – cu figuri politice și economice de prim rang din Statele Unite. Printre acestea se află actualul președinte Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, dar și miliardarul Bill Gates sau fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers.

Fotografiile fac parte dintr-un set de aproximativ 95.000 de imagini, primite de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în cadrul anchetei sale.

Donald Trump a declarat că nu a văzut fotografiile și a încercat să ducă în derizoriu importanța lor.

Pe de altă parte, Casa Albă i-a acuzat pe democrați că publică selectiv imagini din dosar. Epstein a murit în 2019, în detenție, în timp ce își aștepta procesul.

Citește și
Jeffrey Epstein
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare
Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, epstein, dosar, fotografii,

Dată publicare: 13-12-2025 18:30

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini
Stiri externe
Dosarul Epstein: Democraţii au publicat fotografii cu Donald Trump înconjurat de femei. Ce personalități mai apar în imagini

Democraţii din Camera Reprezentanţilor a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe preşedintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, relatează Reuters şi EFE.

Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare
Stiri externe
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare

Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP. 

Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA
Stiri externe
Fotografii și filmări de pe insula lui Jeffrey Epstein, făcute publice de congresmenii democrați din SUA

Membri democrați ai Congresului SUA au publicat fotografii și înregistrări video de pe insula și din reședința lui Jeffrey Epstein, aflate în centrul acuzațiilor de exploatare sexuală.

Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe
Stiri externe
Documente făcute publice de democrați susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Epstein. Reacția Casei Albe

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.

Recomandări
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE
Stiri externe
Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28