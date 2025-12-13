Cum a reacționat Donald Trump după publicarea fotografiilor din dosarul Epstein. Setul de poze conține 95.000 de imagini

Democrații din Congresul american au dat publicității mai multe fotografii din dosarul lui Jeffrey Epstein.

Imaginile arată legăturile infamului om de afaceri – condamnat pentru infracțiuni sexuale – cu figuri politice și economice de prim rang din Statele Unite. Printre acestea se află actualul președinte Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, dar și miliardarul Bill Gates sau fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers.

Fotografiile fac parte dintr-un set de aproximativ 95.000 de imagini, primite de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților, în cadrul anchetei sale.

Donald Trump a declarat că nu a văzut fotografiile și a încercat să ducă în derizoriu importanța lor.

Pe de altă parte, Casa Albă i-a acuzat pe democrați că publică selectiv imagini din dosar. Epstein a murit în 2019, în detenție, în timp ce își aștepta procesul.

