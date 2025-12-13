Țara care nu ține cont de armistițiul lui Trump și continuă să își atace vecinul. Ce asigurări dădea președintele SUA

Thailanda a anunţat sâmbătă continuarea operaţiunilor militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au acceptat un armistiţiu, relatează AFP.

„Thailanda va continua să desfăşoare acţiuni militare până când vom considera că teritoriul şi poporul nostru nu mai sunt ameninţate”, a declarat premierul Anutin Charnvirakul pe Facebook.

„Acţiunile noastre de dimineaţă au spus deja totul”, a adăugat el, autorităţile militare thailandeze confirmând „riposte” asupra ţintelor cambodgiene efectuate la ora 05:50 (00:50, ora României). Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, aviaţia thailandeză a „distrus cu succes” două poduri din Cambodgia care, potrivit acestuia, erau utilizate pentru transportul de arme către câmpul de luptă.

Avioanele thailandeze „utilizează arme de înaltă precizie pentru a preveni vătămarea civililor nevinovaţi”, a asigurat purtătorul de cuvânt al armatei aeriene, Chakkrit Thammavichai.

La rândul său, Ministerul Apărării din Cambodgia a afirmat pe X că „forţele armate thailandeze au folosit două avioane de luptă F-16 pentru a lansa şapte bombe” asupra mai multor ţinte. Potrivit ministrului Informaţiilor, Neth Pheaktra, Thailanda „şi-a extins atacurile pentru a viza infrastructura civilă şi civilii cambodgieni”.

După un prim episod de violenţe în iulie, confruntările din această săptămână între cele două ţări membre ale ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est) au provocat cel puţin 20 de morţi şi au forţat sute de mii de oameni să fugă de o parte şi de alta a frontierei de aproximativ 800 km. Cele două ţări se acuză reciproc de declanşarea acestei crize.

Trump asigura că cele două țări opresc ostilitățile

Anunţul continuării ostilităţilor vine la câteva ore după ce Donald Trump a asigurat că Bangkok şi Phnom Penh, care îşi dispută porţiuni de teritoriu de zeci de ani, au acceptat să înceteze focul.

„Am avut o conversaţie excelentă în această dimineaţă cu prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnvirakul, şi cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, cu privire la reluarea regretabilă a războiului lor de lungă durată. Ei au acceptat să înceteze orice tiruri începând de diseară şi să revină la acordul de pace iniţial încheiat cu mine şi cu ei, cu ajutorul excelentului prim-ministru al Malaeziei, Anwar Ibrahim”, a scris vineri seara preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

„Cele două ţări sunt pregătite pentru pace şi pentru continuarea schimburilor comerciale cu Statele Unite ale Americii”, a adăugat Trump.

Mai devreme, premierul thailandez afirmase, după convorbirea telefonică cu Trump, că este necesar ca întreaga lume să afle că ţara vecină, Cambodgia, şi-a luat angajamentul că va respecta încetarea focului.

„Cel care a încălcat acordul trebuie să rezolve situaţia, nu cel care a avut de suferit”, a adăugat Anutin, care a dizolvat vineri Parlamentul thailandez, deschizând calea pentru alegeri la începutul anului 2026.

„Cambodgia a aderat întotdeauna la mijloace paşnice pentru soluţionarea disputelor”, a replicat sâmbătă omologul său cambodgian Hun Manet într-un mesaj publicat pe Facebook. El a adăugat că a sugerat Statelor Unite şi Malaeziei să-şi folosească capacităţile de informaţii „pentru a verifica care parte a deschis focul prima” pe 7 decembrie, potrivit News.ro.

În iulie, un prim episod de violenţe a provocat 43 de morţi în cinci zile şi a determinat evacuarea a aproximativ 300.000 de persoane, înainte de a încheia un armistiţiu sub egida Statelor Unite, Chinei şi Malaeziei, care deţine preşedinţia rotativă a ASEAN.

Thailanda şi Cambodgia îşi dispută suveranitatea asupra unor porţiuni de teritoriu unde se află temple ale Imperiului Khmer, de-a lungul frontierei trasate la începutul secolului al XX-lea, în perioada colonială franceză.

Pe 26 octombrie, cele două ţări au semnat un acord de încetare a focului, sub egida lui Donald Trump, însă Bangkok l-a suspendat câteva săptămâni mai târziu, după explozia unei mine terestre care a rănit mai mulţi soldaţi thailandezi.

