Donald Trump, despre gruparea teroristă Hamas: ”Vor fi eradicați și ei știu asta”. Ce se întâmplă în Fâșia Gaza

20-10-2025 | 21:24
teroristi hamas
Shutterstock

Donald Trump a dat asigurări că Hamas va fi "eradicat" dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, după ce Israelul a denunţat duminică încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană.

"Am făcut o înţelegere cu Hamas că va respecta acest acord şi dacă nu va face acest lucru, îl vom eradica, dacă este necesar", a declarat luni preşedintele american pentru jurnalişti, alături de premierul australian Anthony Albanese, pe care l-a primit la Casa Albă.

"Vor fi eradicaţi şi ei ştiu asta", a adăugat el.

Trump a făcute aceste declaraţii în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, la o zi după ce bombardamentele israeliene lansate asupra Fâşiei Gaza au stârnit îngrijorări că fragilul armistiţiu intrat în vigoare pe 10 octombrie ar putea fi pus în pericol.

Trump, despre gruparea teroristă Hamas: ”Aceștia sunt oameni violenți”

Israelul a lansat duminică lovituri în Gaza ca răspuns, a susţinut el, la atacuri ale Hamas, care a negat acuzaţiile. Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puţin 45 de palestinieni ucişi în bombardamente.

hamas
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Preşedintele americane a insistat însă că forţele americane nu se vor implica împotriva Hamas, spunând că zeci de ţări care au fost de acord să se alăture unei forţe internaţionale de stabilizare în Gaza "ar fi bucuroase să intervină".

"Mai mult, Israelul ar interveni în două minute dacă i-aş cere acest lucru", a spus el.

"Dar, deocamdată, nu i-am cerut acest lucru. Îi vom da o mică şansă şi sperăm că violenţele se vor reduce. Dar, deocamdată, ştiţi, aceştia sunt oameni violenţi", a mai spus el.

La cine s-a gândit Anat, torturat luni întregi de luptătorii Hamas: „Am știut că nu mă voi supune acestor monștri”

Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

