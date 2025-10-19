Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.

Acest ar fi o „încălcare a încetării focului", a subliniat acesta, relatează AFP.

„Acest atac plănuit împotriva unor civili palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate datorită eforturilor de mediere", a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat, scrie Agerpres.

„Dacă Hamas comite acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului", a adăugat el.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în condiţiile în care preşedintele Trump a ameninţat deja Hamas cu represalii după executarea unor civili în această săptămână.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu este prevăzut în acord, nu vom avea altă alegere decât să mergem să-i ucidem", a postat joi preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

El nu a precizat cine ar fi însărcinat cu această potenţială operaţiune.

Trump amenință Hamas cu represalii

Hamas şi Israel au convenit săptămâna trecută asupra unui acord în etape prin care Israelul ar trebui să pună capăt ofensivei sale militare în Gaza în schimbul eliberării ostaticilor încă aflaţi în captivitatea Hamas după atacul de la 7 octombrie 2023.

Prima fază a acordului, care implică eliberarea ostaticilor în viaţă - şi returnarea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticilor morţi - este încă în curs de aplicare.

Washingtonul a precizat că i-a informat pe garanţii acordului de pace - între care SUA, Egipt, Qatar şi Turcia - despre „încălcarea iminentă a încetării focului de către Hamas".

Hamas intensifică represaliile în Gaza

Mişcarea palestiniană încearcă să-şi întărească controlul asupra Fâşiei Gaza cu o campanie de represalii şi de execuţii ale unor persoane suspectate că au colaborat cu Israelul.

Hamas a difuzat marţi o înregistrare video în care pot fi văzute execuţii sumare ale unor „colaboratori" presupuşi în plină stradă în oraşul Gaza.

Hamas neagă intenția de a încălca armistițiul

Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul, transmite Reuters.

Hamas a calificat aceste acuzaţii drept „false”, afirmând că nu există nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului.

