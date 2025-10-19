Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Stiri externe
19-10-2025 | 10:44
hamas
Getty

Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.

autor
Sabrina Saghin

Acest ar fi o „încălcare a încetării focului", a subliniat acesta, relatează AFP.

„Acest atac plănuit împotriva unor civili palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate datorită eforturilor de mediere", a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat, scrie Agerpres.

„Dacă Hamas comite acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului", a adăugat el.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în condiţiile în care preşedintele Trump a ameninţat deja Hamas cu represalii după executarea unor civili în această săptămână.

Citește și
hamas
Hamas nu promite dezarmarea în Fâșia Gaza. Trump speră că angajamentul va fi respectat

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu este prevăzut în acord, nu vom avea altă alegere decât să mergem să-i ucidem", a postat joi preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

El nu a precizat cine ar fi însărcinat cu această potenţială operaţiune.

Trump amenință Hamas cu represalii

Hamas şi Israel au convenit săptămâna trecută asupra unui acord în etape prin care Israelul ar trebui să pună capăt ofensivei sale militare în Gaza în schimbul eliberării ostaticilor încă aflaţi în captivitatea Hamas după atacul de la 7 octombrie 2023.

Prima fază a acordului, care implică eliberarea ostaticilor în viaţă - şi returnarea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticilor morţi - este încă în curs de aplicare.

Washingtonul a precizat că i-a informat pe garanţii acordului de pace - între care SUA, Egipt, Qatar şi Turcia - despre „încălcarea iminentă a încetării focului de către Hamas".

Hamas intensifică represaliile în Gaza

Mişcarea palestiniană încearcă să-şi întărească controlul asupra Fâşiei Gaza cu o campanie de represalii şi de execuţii ale unor persoane suspectate că au colaborat cu Israelul.

Hamas a difuzat marţi o înregistrare video în care pot fi văzute execuţii sumare ale unor „colaboratori" presupuşi în plină stradă în oraşul Gaza.

Hamas neagă intenția de a încălca armistițiul

Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul, transmite Reuters.

Hamas a calificat aceste acuzaţii drept „false”, afirmând că nu există nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, atac, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 19-10-2025 10:44

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Punctul de trecere Rafah rămâne blocat „până la noi ordine”: Israelul cere Hamas cadavrele ostaticilor rămase în Gaza
Stiri externe
Punctul de trecere Rafah rămâne blocat „până la noi ordine”: Israelul cere Hamas cadavrele ostaticilor rămase în Gaza

Punctul de trecere a frontierei Rafah între Gaza şi Egipt rămâne închis "până la noi ordine", a anunţat sâmbătă biroul prim-ministrului israelian.

Hamas nu promite dezarmarea în Fâșia Gaza. Trump speră că angajamentul va fi respectat
Stiri externe
Hamas nu promite dezarmarea în Fâșia Gaza. Trump speră că angajamentul va fi respectat

Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie.

Donald Trump ameninţă că SUA
Stiri externe
Donald Trump ameninţă că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas. Afirmaţia a stârnit îngrijorare internaţională

Donald Trump a ameninţat joi că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas dacă aceştia "nu vor înceta să ucidă oameni" în Fâşia Gaza, după ce a declarat marţi că execuţiile sumare întreprinse de mişcarea islamistă palestiniană "nu-l deranjează".

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”
Stiri externe
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”

Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28