Reacția lui Donald Trump după ce Hamas și Israel au continuat să se lupte după ce el a anunțat „pacea în Gaza”

20-10-2025 | 07:55
Donald Trump
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va opri atacurile în Fâșia Gaza, respectând armistițiul, după zeci de lovituri mortale asupra unor ținte Hamas acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, potrivit AFP.

Claudia Alionescu

'În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas', armata 'a reluat aplicarea armistițiului', a precizat aceasta într-un comunicat.

Armata israeliană 'va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare', a continuat comunicatul.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

Ce spune Trump despre armistițiul dintre Israel și Hamas 

Preşedintele american Donald Trump a afirmat la rândul său, duminică seară, că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare.

"Da, este", le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, când a fost întrebat dacă armistiţiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicaţi în presupusele încălcări ale armistiţiului şi, în schimb, a dat vina pe "anumiţi rebeli din cadrul grupării".

Sursa: Agerpres

