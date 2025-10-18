Hamas nu promite dezarmarea în Gaza. Trump speră că angajamentul va fi respectat

Stiri externe
18-10-2025 | 11:13
Trump
Getty Images

Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie.

autor
Sabrina Saghin

Gruparea nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru Reuters Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha.

Declaraţiile sale arată dificultăţile majore cu care se confruntă planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza.

Nazzal a spus că Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci ani pentru a permite reconstrucţia teritoriului devastat, dar că garanţiile ulterioare trebuie să ofere „orizonturi şi speranţă” pentru formarea unui stat palestinian.

Hamas refuză să promită dezarmarea

El a recunoscut că gruparea nu poate oferi un răspuns clar privind predarea armelor, precizând că „depinde de natura proiectului” şi de „cui ar trebui predate armele”.

Citește și
George Santos
Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei

Casa Albă a evitat să comenteze direct declaraţiile, însă preşedintele Donald Trump a spus joi că „există un angajament şi presupune că acesta va fi respectat”, fără a preciza dacă Hamas va renunţa la armament.

Conform planului anunţat de Trump pe 29 septembrie, Hamas ar trebui să returneze toţi ostaticii, să se dezarmeze şi să cedeze guvernarea unei comisii tehnocrate supravegheate de un organism internaţional de tranziţie.

Netanyahu sprijină planul internațional

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sprijinit planul, afirmând că scopul este „demontarea capacităţilor militare ale Hamas” şi garantarea faptului că Gaza „nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel”.

Nazzal a confirmat că, în perioada de tranziţie, Hamas va continua să fie prezentă „pe teren” pentru a asigura ordinea şi a proteja convoaiele de ajutor umanitar de „hoţi şi bande înarmate”. După această etapă, ar trebui organizate alegeri, a spus el.

Oficialul Hamas a adăugat că gruparea îşi doreşte o perioadă de pace de trei până la cinci ani, „nu pentru a pregăti un nou război, ci pentru a reconstrui Gaza”, iar viitorul va depinde de statele care pot „oferi speranţă şi perspective poporului palestinian”.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, israel, donald trump, Palestina, hamas,

Dată publicare: 18-10-2025 11:13

Articol recomandat de sport.ro
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
Citește și...
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei
Stiri externe
Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei

Fostul congresman George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare.

Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump
Stiri externe
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump

Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.

Recomandări
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar
Stiri actuale
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28