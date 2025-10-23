Donald Trump afirmă că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei

Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde „sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time şi publicat joi, relatează AFP.

Întrebat despre aceste planuri de anexare în interviul despre care ziarul afirmă că a fost realizat telefonic pe 15 octombrie, Trump a răspuns: „Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că mi-am dat cuvântul ţărilor arabe", ca parte a negocierilor de încetare a focului din Fâşia Gaza.

„Şi nu puteţi face asta acum. Israelul ar pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă s-ar întâmpla asta", a adăugat el.

Interviul a fost publicat în timp ce vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, care a sosit în Israel joi seara, şi-au exprimat indignarea faţă de decizia Knessetului (parlamentul israelian) de a examina două proiecte de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene asupra Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Washington avertizează că proiectul de lege pune în pericol armistițiul din Gaza

Pentru Washington, un astfel de proiect de lege subminează eforturile de consolidare a fragilului armistiţiu din Fâşia Gaza după doi ani de război devastator, declanşat de un atac al grupării Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

În interviul acordat publicaţiei Time, liderul republican a discutat, de asemenea, despre cum a făcut presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-l convinge să accepte planul de pace.

„Bibi, nu poţi lupta împotriva întregii lumi", a susţinut el că i-ar fi spus lui Netanyahu în timpul unei conversaţii telefonice. "Ştiţi, l-am oprit pentru că ar fi continuat. Ar fi putut continua ani de zile", a mai spus Trump.

Preşedintele american a declarat, de asemenea, că este încrezător că Arabia Saudită va normaliza relaţiile cu Israelul până la sfârşitul anului.

„Nu mai există ameninţarea iraniană (după atacurile israeliene şi americane). Avem pace în Orientul Mijlociu", a asigurat el, adăugând că "ştie" că ţările se vor alinia "foarte repede" la Acordurile Abraham.

Întrebat dacă acest lucru se va întâmpla până la sfârşitul anului, el a răspuns: "Da, cred că da".

În 2020, Acordurile Abraham, mediate de Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, au dus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe ţări arabe.

Preşedintele american a remarcat, de asemenea, ceea ce el a numit o lipsă de conducere reală în rândul palestinienilor, lăudând în acelaşi timp relaţia sa cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi spunând că va "lua o decizie" cu privire la eliberarea de către Israel a lui Marwan Barghouti, celebrul lider palestinian închis în Israel.

