Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

29-08-2025 | 16:16
Vlad Plahotniuc
Liderul unui partid controlat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc i-a cerut lui Donald Trump să intervină în alegerile din Moldova. Interesant este că pro-rusul Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a SUA.

Liderul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), o formaţiune apropiată fostului oligarh Vladimir Plahotniuc, s-a dus marţi la Ambasada SUA din Chişinău, unde a înmânat o scrisoare adresată preşedintelui american Donald Trump în care acuză actuala guvernare de „abuzuri” şi „presiuni asupra opoziţiei politice” şi îi cere ajutorul pentru garantarea unor alegeri libere şi corecte la 28 septembrie.

Potrivit unui comunicat emis de PDMM, citat de NewsMaker, Foca se plânge lui Trump de încălcarea drepturilor fundamentale în Moldova.

Formaţiunea politică afirmă că instituţiile statului ar fi „folosite în scopuri politice”, iar fondatorul partidului, fostul ministru al justiţiei, Vladimir Cebotari, împreună cu familia sa ar fi „persecutaţi”.

„Vocea Americii poate face diferenţa în apărarea democraţiei şi a drepturilor omului în Republica Moldova. Ne dorim ca cetăţenii să îşi poată alege reprezentanţii fără frică, fără intimidări şi fără ingerinţe abuzive”, a declarat Boris Foca, preşedintele PDMM.

Vladimir Plahotniuc
Moldova şi Rusia cer Greciei extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost arestat pentru 40 de zile

Candidaturile PDMM nu au fost încă validate

Partidul Democrat Modern din Moldova, desprins din fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) condus cândva de Vladimir Plahotniuc, şi-a anunţat oficial intenţia de a candida la alegerile parlamentare la 12 august.

S-a întâmplat la mai puţin de o lună după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, care este cercetat penal în Republica Moldova şi se află în prezent în arest preventiv în Grecia, i-a îndemnat pe foştii săi colegi să se mobilizeze în contextul scrutinului din toamnă.

Înregistrarea candidaţilor PDMM la alegerile parlamentare încă nu a fost validată, o decizie urmând să fie luată de Comisia Electorală Centrală chiar vineri, ziua când a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

NewsMaker aminteşte că Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) a completat recent lista persoanelor şi entităţilor asociate fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, deputatului prorus Alexandr Nesterovschi, precum şi Victoriei Furtună, o politiciană considerată apropiată oligarhului Ilan Şor, refugiat în Rusia.

Plahotniuc a furat un miliard de dolari în Moldova

Astfel, lista persoanelor asociate lui Plahotniuc a fost completată cu numele fostului ministru al justiţiei, fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari. Alături de el, pe listă figurează soţia sa, Maria Cebotari, şi sora sa, care deţine funcţia de director executiv al companiei aeriene Fly One, Mariana Tabuică.

Vladimir Plahotniuc este pe lista persoanelor sancţionate de Statele Unite. Arestat în Grecia luna trecută, Vladimir Plahotniuc, căutat în cazul sustragerii unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova între anii 2013-2015, ar urma să fie extrădat.

Potrivit avocatului său, Curtea de Apel din Atena a admis joi cererea de extrădare emisă de autorităţile de la Chişinău, scrie presa moldoveană.

În contextul electoral dificil din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc însuşi a cerut să fie extrădat în Republica Moldova, afirmând că doreşte să-şi reabiliteze numele în ţară.

Kremlinul, după ce armata rusă a ucis din nou zeci de civili în Kiev: „Loviturile sunt reușite, țintele sunt distruse”

Sursa: News.ro

Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari
Stiri externe
Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, reţinut în Grecia pentru frauda bancară de 1 miliard de dolari, este dispus să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit avocatului său. Rusia cere, de asemenea, extrădarea lui, relatează Reuters. 

Moldova şi Rusia cer Greciei extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost arestat pentru 40 de zile
Stiri externe
Moldova şi Rusia cer Greciei extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost arestat pentru 40 de zile

Procuratura Generală a Moldovei a cerut oficial extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, reţinut recent pe aeroportul din Atena.

Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia. Oligarhul avea peste 20 de acte false de identitate, o parte eliberate în România
Stiri externe
Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia. Oligarhul avea peste 20 de acte false de identitate, o parte eliberate în România

Un mandat de arestare pentru 40 de zile a fost emis pentru Vladimir Plahotniuc de procurori din Grecia, unde au fost descoperite peste 20 de documente cu identităţi false.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, dat în urmărire internațională, reținut în Grecia. A fost activată procedura de extrădare
Stiri externe
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, dat în urmărire internațională, reținut în Grecia. A fost activată procedura de extrădare

Doi cetățeni moldoveni dați în urmărire internațională, printre care oligarhul Vladimir Plahotniuc, au fost reținuți, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Investigație de amploare în Rep. Moldova. Plahotniuc și alți fugari ar fi beneficiat de protecție împotriva Interpol
Stiri externe
Investigație de amploare în Rep. Moldova. Plahotniuc și alți fugari ar fi beneficiat de protecție împotriva Interpol

Aproape 30 de persoane, între care Vladimir Plahotniuc, ar fi beneficiat de blocarea notificărilor roşii ale Interpol. Schema infracţională a implicat rulaje bancare în România, afirmă şefa procuraturii anticorupţie de la Chişinău.

