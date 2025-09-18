Președintele Trump: SUA şi Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două ţări din istorie”

Stiri externe
18-09-2025 | 18:22
donald trump keir starmer
Getty

Președintele american și premierul britanic au avut discuții la Chequers despre creșterea presiunii asupra lui Putin, în timp ce Trump a promis din nou "vești bune" despre conflictul din Ucraina.

autor
Mihai Niculescu

Iar Trump a ținut să adauge că SUA și Marea Britanie „au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni.

Președintele Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au susținut joi o conferință de presă în a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, ocazie cu care au semnat un „acord de prosperitate tehnologică" prin care marile companii americane se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit.

Întâlnirea de la reședința premierului britanic a fost dominată însă de discuțiile referitoare la războiul din Ucraina, cei doi lideri având abordări diferite asupra modului de gestionare a conflictului.

Starmer: Putin „și-a arătat adevărata față”

Prim-ministrul britanic a adoptat un ton dur față de liderul de la Kremlin, subliniind că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează lipsa de interes a lui Vladimir Putin pentru pace.

Citește și
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față – lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai multă vărsare de sânge, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian al NATO", a spus Starmer, referindu-se la dronele rusești care au intrat în Polonia săptămâna trecută.

„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea", a subliniat premierul britanic.

Starmer a declarat că el și președintele american au discutat despre cum să „crească presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să accepte un acord de pace durabil".

Trump: „Sper că vom avea vești bune în curând”

Președintele american și-a păstrat în general comentariile obișnuite pe acest subiect, reiterând că Putin l-a dezamăgit și că soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât ucrainenii.

Trump nu a uitat să reafirme că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte și a repetat că a pus capăt la șapte războaie. Revenind la Ucraina, el le-a spus jurnaliștilor: „Sper că vom avea vești bune pentru voi în curând", fără să ofere însă detalii - o afirmație pe care a mai făcut-o în trecut.

Într-o notă mai optimistă, Trump a declarat că la un moment dat situația „se îndrepta spre un al treilea război mondial", dar acum nu mai este cazul.

„Legătura de nezdruncinat" dintre SUA și Regatul Unit

Dincolo de discuțiile despre Ucraina, cei doi lideri au subliniat solidaritatea dintre cele două națiuni. Trump a evidențiat "legătura de nezdruncinat" dintre Statele Unite și Regatul Unit.

„Statele Unite și Regatul Unit au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității", a afirmat Trump. Cele două țări sunt „unite pentru totdeauna" și vor fi prietene pentru totdeauna, a dat el asigurări.

Acordul tehnologic - „puterea de a schimba vieți"

Noul acord tehnologic semnat de cele două părți a fost prezentat ca un moment de cotitură pentru cooperarea bilaterală în domeniul inovației.

Starmer a spus că noul acord tehnologic pe care l-au semnat „are puterea de a schimba vieți", în timp ce Trump a declarat că acesta reprezintă o asigurare a faptului că Regatul Unit și SUA „vor conduce următoarea revoluție tehnologică umăr la umăr".

Acordul prevede angajamentul marilor firme americane de tehnologie de a investi zeci de miliarde de lire sterline în economia britanică, consolidând astfel parteneriatul strategic dintre cele două națiuni în domeniile de vârf ale viitorului.

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, donald trump,

Dată publicare: 18-09-2025 18:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală
Stiri externe
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală

Întâlnirea oficială dintre Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și președintele american Donald Trump s-a încheiat.

Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
Stiri externe
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești

Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale UE vor găsi suficiente surse alternative, scrie Bloomberg.

Kate Middleton, apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. FOTO
Stiri Mondene
Kate Middleton, apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. FOTO

Prințul William și soția sa, Kate, Prințesa de Wales, au participat miercuri seara la banchetul de stat organizat în onoarea președintelui Donald Trump, cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Mii de oameni au protestat la Londra față de vizita de stat a lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, el nu”. FOTO
Stiri externe
Mii de oameni au protestat la Londra față de vizita de stat a lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, el nu”. FOTO

Mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei față de preşedintele american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul Unit, informează AFP.

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a tranșat problema „știa sau nu PSD de anularea plafonării”: Ședințele sunt pe stenograme
Stiri Politice
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a tranșat problema „știa sau nu PSD de anularea plafonării”: Ședințele sunt pe stenograme

Ioana Dogioiu a declarat că purtătorul de cuvânt transmite doar mandatul premierului, nu opinii personale. Ea a respins acuzațiile privind plafonarea prețurilor la alimente și a refuzat să își ceară scuze.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Top citite
1 Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care pot veni bani din mai multe surse
3 angajati petrom
Natura Bacau
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28