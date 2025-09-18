Președintele Trump: SUA şi Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două ţări din istorie”

Președintele american și premierul britanic au avut discuții la Chequers despre creșterea presiunii asupra lui Putin, în timp ce Trump a promis din nou "vești bune" despre conflictul din Ucraina.

Iar Trump a ținut să adauge că SUA și Marea Britanie „au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni”.

Președintele Donald Trump și prim-ministrul britanic Keir Starmer au susținut joi o conferință de presă în a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, ocazie cu care au semnat un „acord de prosperitate tehnologică" prin care marile companii americane se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit.

Întâlnirea de la reședința premierului britanic a fost dominată însă de discuțiile referitoare la războiul din Ucraina, cei doi lideri având abordări diferite asupra modului de gestionare a conflictului.

Starmer: Putin „și-a arătat adevărata față”

Prim-ministrul britanic a adoptat un ton dur față de liderul de la Kremlin, subliniind că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează lipsa de interes a lui Vladimir Putin pentru pace.

„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față – lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai multă vărsare de sânge, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian al NATO", a spus Starmer, referindu-se la dronele rusești care au intrat în Polonia săptămâna trecută.

„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea", a subliniat premierul britanic.

Starmer a declarat că el și președintele american au discutat despre cum să „crească presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să accepte un acord de pace durabil".

Trump: „Sper că vom avea vești bune în curând”

Președintele american și-a păstrat în general comentariile obișnuite pe acest subiect, reiterând că Putin l-a dezamăgit și că soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât ucrainenii.

Trump nu a uitat să reafirme că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte și a repetat că a pus capăt la șapte războaie. Revenind la Ucraina, el le-a spus jurnaliștilor: „Sper că vom avea vești bune pentru voi în curând", fără să ofere însă detalii - o afirmație pe care a mai făcut-o în trecut.

Într-o notă mai optimistă, Trump a declarat că la un moment dat situația „se îndrepta spre un al treilea război mondial", dar acum nu mai este cazul.

„Legătura de nezdruncinat" dintre SUA și Regatul Unit

Dincolo de discuțiile despre Ucraina, cei doi lideri au subliniat solidaritatea dintre cele două națiuni. Trump a evidențiat "legătura de nezdruncinat" dintre Statele Unite și Regatul Unit.

„Statele Unite și Regatul Unit au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității", a afirmat Trump. Cele două țări sunt „unite pentru totdeauna" și vor fi prietene pentru totdeauna, a dat el asigurări.

Acordul tehnologic - „puterea de a schimba vieți"

Noul acord tehnologic semnat de cele două părți a fost prezentat ca un moment de cotitură pentru cooperarea bilaterală în domeniul inovației.

Starmer a spus că noul acord tehnologic pe care l-au semnat „are puterea de a schimba vieți", în timp ce Trump a declarat că acesta reprezintă o asigurare a faptului că Regatul Unit și SUA „vor conduce următoarea revoluție tehnologică umăr la umăr".

Acordul prevede angajamentul marilor firme americane de tehnologie de a investi zeci de miliarde de lire sterline în economia britanică, consolidând astfel parteneriatul strategic dintre cele două națiuni în domeniile de vârf ale viitorului.

