Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

Stiri externe
18-09-2025 | 09:16
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Profimedia

Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

autor
Mihaela Ivăncică

Charles şi Camilla au avut şi ei cadouri pentru oaspeţii lor americani, potrivit Palatului Buckingham, relatează dpa.

Sosirea cuplului Trump la castelul Windsor

Soţii Trump au aterizat cu elicopterul prezidenţial în jurul prânzului şi au fost mai întâi întâmpinaţi de prinţul şi prinţesa de Wales, William şi Catherine, iar apoi de regele Charles şi regina Camilla în faţa Casei Victoria de pe domeniul Windsor.


Regele şi regina i-au făcut cadou lui Trump o carte din piele legată de mână, special confecţionată de Legătoria regală din castelul Windsor pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, care a fost adoptată la Philadelphia pe 4 iulie 1776, precum şi drapelul britanic care a fost arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat.

Charles şi Camilla i-au oferit Primei Doamne a SUA un bol emailat şi din argint pe care este reprezentată mongrama reginei şi care a fost confecţionat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, o renumită lucrătoare în argint care a creat lucrări pentru biroul premierului şi pentru Grand National, o cursă hipică tradiţională.

Citește și
Melania Trump si Donald Trump
Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten

Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Regele Charles al III-lea și Donald Trump Regele Charles al III-lea și Donald Trump
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Donald Trump, Marea Britanie Donald Trump, Marea Britanie
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump

De asemenea, Melania Trump a primit o poşetă personalizată Anya Hindmarch.

Nu în ultimul rând, cuplul american a primit un cadru de fotografie de argint gravat cu monogramele regelui Charles şi reginei Camilla.

La rândul lor, preşedintele american şi soţia sa au făcut o serie de daruri.

Regele britanic a primit o replică a sabiei preşedintelui Eisenhower care, potrivit Palatului Buckingham, simbolizează un "profund respect" şi este "un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esenţial" pentru câştigarea celui de Al Doilea Război Mondial.

"Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată şi spiritul de cooperare care continuă să definească relaţia dintre SUA şi Marea Britanie", a adăugat palatul.

Regina a primit o broşă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co din aur de 18 carate, diamante şi rubine.

Broşa, despre care se spune că reprezintă diplomaţia, prietenia şi respectul, conţine pietrele preţioase asociate cu ziua de naştere a Camillei, rubinele, şi pe cele legate de ziua de naştere a Melaniei Trump, diamantele.

Regele Charles, obișnuit cu daruri de la lideri internaționali

Regele a primit numeroase daruri de la lideri din întreaga lume de-a lungul anilor, notează dpa.

Printre acestea se află darurile primite la încoronare, între care un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, şi un dosar din piele care conţine copii după scrisorile dintre regina Elisabeta a II-a şi preşedintele Eisenhower prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum şi o fotografie de la această vizită, primite de la fostul preşedinte american Joe Biden şi de soţia sa Jill.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, vizita, donald trump, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii,

Dată publicare: 18-09-2025 08:57

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Mii de oameni au protestat la Londra față de vizita de stat a lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, el nu”. FOTO
Stiri externe
Mii de oameni au protestat la Londra față de vizita de stat a lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, el nu”. FOTO

Mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei față de preşedintele american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul Unit, informează AFP.

Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten
Stiri externe
Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten

Donald Trump a savurat miercuri fastul și ceremonia de la Castelul Windsor – însă a luat cina cu un dușman pe care, în trecut, îl numea „un prieten foarte apropiat”, scrie Mirror.co.uk.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete
Stiri externe
Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete

Regele Charles a decis să „spargă gheața” cu o glumă când i-a primit la Castelul Windsor pe Donald și Melania Trump.  

Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Stiri externe
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

Donald Trump și-a văzut visul cu ochii. A fost primit cu fast și salve de tun la castelul Windsor și plimbat cu o caleașcă aurită, având pe post de ghizi membrii familiei regale britanice.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28