Ce cadouri și-au făcut soţii Trump şi cuplul regal britanic cu prilejul vizitei la castelul Windsor. GALERIE FOTO

Preşedintele american Donald Trump şi soţia sa, Melania, i-au oferit regelui Charles o replică a sabiei preşedintelui Dwight Eisenhower drept simbol al "parteneriatului istoric", într-un schimb de cadouri cu prilejul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Charles şi Camilla au avut şi ei cadouri pentru oaspeţii lor americani, potrivit Palatului Buckingham, relatează dpa.

Sosirea cuplului Trump la castelul Windsor

Soţii Trump au aterizat cu elicopterul prezidenţial în jurul prânzului şi au fost mai întâi întâmpinaţi de prinţul şi prinţesa de Wales, William şi Catherine, iar apoi de regele Charles şi regina Camilla în faţa Casei Victoria de pe domeniul Windsor.



Regele şi regina i-au făcut cadou lui Trump o carte din piele legată de mână, special confecţionată de Legătoria regală din castelul Windsor pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, care a fost adoptată la Philadelphia pe 4 iulie 1776, precum şi drapelul britanic care a fost arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii lui Donald Trump pentru un al doilea mandat.

Charles şi Camilla i-au oferit Primei Doamne a SUA un bol emailat şi din argint pe care este reprezentată mongrama reginei şi care a fost confecţionat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, o renumită lucrătoare în argint care a creat lucrări pentru biroul premierului şi pentru Grand National, o cursă hipică tradiţională.

De asemenea, Melania Trump a primit o poşetă personalizată Anya Hindmarch.

Nu în ultimul rând, cuplul american a primit un cadru de fotografie de argint gravat cu monogramele regelui Charles şi reginei Camilla.

La rândul lor, preşedintele american şi soţia sa au făcut o serie de daruri.

Regele britanic a primit o replică a sabiei preşedintelui Eisenhower care, potrivit Palatului Buckingham, simbolizează un "profund respect" şi este "un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esenţial" pentru câştigarea celui de Al Doilea Război Mondial.

"Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată şi spiritul de cooperare care continuă să definească relaţia dintre SUA şi Marea Britanie", a adăugat palatul.

Regina a primit o broşă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co din aur de 18 carate, diamante şi rubine.

Broşa, despre care se spune că reprezintă diplomaţia, prietenia şi respectul, conţine pietrele preţioase asociate cu ziua de naştere a Camillei, rubinele, şi pe cele legate de ziua de naştere a Melaniei Trump, diamantele.

Regele Charles, obișnuit cu daruri de la lideri internaționali

Regele a primit numeroase daruri de la lideri din întreaga lume de-a lungul anilor, notează dpa.

Printre acestea se află darurile primite la încoronare, între care un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa, şi un dosar din piele care conţine copii după scrisorile dintre regina Elisabeta a II-a şi preşedintele Eisenhower prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum şi o fotografie de la această vizită, primite de la fostul preşedinte american Joe Biden şi de soţia sa Jill.

