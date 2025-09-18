Mii de oameni au protestat la Londra împotriva vizitei de stat a lui Donald Trump: „Migranții sunt bineveniți, el nu”. FOTO

18-09-2025 | 08:31
Protest Londra
Mii de persoane au demonstrat miercuri în centrul Londrei împotriva preşedintelui american Donald Trump, care a început o vizită de două zile în Regatul Unit, informează AFP.

"Migranţii sunt bineveniţi, Trump nu este binevenit", "Nu rasismului, nu lui Trump", "Să bombardăm copii în Gaza şi să celebrăm în Regatul Unit" - sunt unele dintre mesajele de pe pancartele manifestanţilor.

Protestul, organizat la apelul coaliţiei "Stop Trump", este supravegheat de este 1.600 de membri ai forţelor de ordine, a precizat poliţia din Londra.

Vizită oficială a președintelui american în Regatul Unit

Donald Trump a ajuns marţi seară în Regatul Unit pentru a doua sa vizită de stat.

Preşedintele american şi soţia lui, Melania, au fost primiţi miercuri, în jurul prânzului, de regele Charles al III-lea la castelul Windsor, la circa 40 km de Londra. Un banchet de stat este prevăzut pentru miercuri seara.

Donalt Trump este însă nepopular în Regatul Unit.

"Vrem să le dăm britanicilor (...) prilejul să-şi exprime ura faţă de Donald Trump, politica sa, rasismul său", a declarat pentru AFP Zoe Gardner, din cadrul coaliţiei "Stop Trump".

"Mi-e frică de modul în care lumea este invadată de oameni cu adevărat răi", a declarat pentru AFP Jo Williamson, o manifestantă de 58 de ani.

"Am avut o mare manifestaţie aici în acest weekend, foarte rasistă, şi vrem să ne exprimăm", a adăugat ea, referindu-se la o manifestaţie organizată de extrema dreaptă la care au participat cel puţin 110.000 de persoane.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 18-09-2025 08:21

