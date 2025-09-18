Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală

Întâlnirea oficială dintre Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și președintele american Donald Trump s-a încheiat.

Împreună cu Regina Camilla și Prima Doamnă Melania, cei doi au făcut o fotografie, după care Donald Trump s-a mutat de la Castelul Windsor la Chequers, reședința de la țară a premierilor britanici, unde urma să aibă o întâlnire oficială cu Keir Starmer.

Temele bilaterale și conferința de presă

Trump și Starmer vor discuta despre mai multe subiecte globale urgente. Printre acestea se numără invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, amenințarea tot mai mare pe care Rusia o reprezintă pentru flancul estic al NATO și războiul din Gaza, unde ofensiva Israelului asupra orașului Gaza se extinde chiar în timp ce cei doi lideri se întâlnesc.

Vizita de la Casa Albă și summitul cu Putin

Vizita lui Trump are loc după ce Starmer și alți lideri europeni au mers la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, imediat după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. De la acea întâlnire, în cadrul căreia aliații și-au exprimat optimismul privind găsirea unei soluții pe tema garanțiilor de securitate, nu s-au înregistrat progrese.

Programul vizitei

Trump și prima doamnă sunt așteptați să părăsească Londra puțin după ora 17:00, ora locală. Aceștia urmează să ajungă înapoi la Casa Albă la ora 20:10, ora Coastei de Est a SUA.

Proteste la Londra

Miercuri, Trump a fost întâmpinat la Castelul Windsor de familia regală și de o recepție militară elaborată. Între timp, o mulțime de mii de oameni s-a adunat în centrul Londrei pentru a protesta împotriva președintelui american.

Mulți dintre protestatari purtau pancarte anti-Trump și drapele palestiniene. În timpul vizitei la Castelul Windsor, familia Trump a depus o coroană de flori la mormântul Reginei Elisabeta a II-a, în cadrul unei slujbe desfășurate în capela castelului, apoi a discutat cu copiii înainte de a vizita capela.

Banchetul de stat

Ulterior, familia Trump a participat la un banchet de stat, alături de alți invitați precum CEO-ul Blackstone, Steve Schwarzman, Rupert Murdoch, CEO-ul Apple, Tim Cook, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang și CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

Discursurile regelui și ale președintelui

În discursul său de la banchet, Regele Charles s-a concentrat asupra relației speciale dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că „popoarele noastre au luptat și au murit împreună pentru valorile pe care le prețuim. Oceanul ne mai desparte încă, dar în atâtea feluri suntem acum cei mai apropiați dintre rude”.

La finalul discursului, Charles a ridicat un toast pentru Trump și Prima Doamnă. Trump a vorbit apoi, mulțumindu-i regelui și spunând că acesta a lucrat pentru a păstra istoria națiunii sale, pentru a sprijini săracii și pentru a susține soldații. Președintele i-a menționat și pe Prințul și Prințesa de Wales, spunând că i-a făcut plăcere să-i revadă și remarcând că Kate este „sănătoasă” și „frumoasă”.

O relație de neînlocuit

Donald Trump a evocat câteva dintre cele mai importante realizări istorice ale Marii Britanii și a spus că Regatul Unit a pus bazele legii și libertății. El a subliniat că legătura dintre America și Marea Britanie este de neînlocuit.

„Împreună trebuie să apărăm moștenirea excepțională care ne face ceea ce suntem și trebuie să continuăm să susținem valorile și oamenii lumii anglofone, și într-adevăr susținem acest lucru”, a spus Trump.

