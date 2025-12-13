Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro. Ei au blocat modernizarea liniei feroviare Florența-Roma

13-12-2025 | 15:37
Trei români au fost arestați în urma unei ample anchete a polițiștilor din Arezzo, Italia, fiind acuzați de un furt calificat de cupru în valoare de aproximativ 250.000 de euro, comis asupra infrastructurii feroviare de pe linia Florența–Roma.

Claudia Alionescu

Banda de hoți ar fi acționat organizat și repetat, provocând pagube semnificative și întârzieri în lucrările de modernizare a căii ferate, relatează corrierediarezzo.it.

Autorii jafului sunt cetățeni români fără adăpost, care locuiau temporar în tabere de nomazi din zona metropolitană a orașului Napoli.

Furtul cablurilor de cupru, comis între 25 iunie și 1 iulie în comuna Castiglion Fiorentino, a generat un dosar complex, cu numeroase nume, convorbiri telefonice analizate și imagini de supraveghere video.

Pe baza acestui dosar au fost emise trei mandate de arest preventiv . Mandatele au fost puse în aplicare de polițiștii din Arezzo, care timp de mai multe luni au lucrat pentru a identifica autorii jafului, al cărui prejudiciu total – între daune și bunuri furate – se ridică la circa 250.000 de euro.

Colet
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Măsurile au fost dispuse de un judecător din Arezzo, la solicitarea Parchetului, și vizează trei cetățeni români considerați responsabili de furt calificat, dar în total, patru persoane sunt cercetate penal.

Cum s-a desfășurat ancheta

Aproximativ 2.500 de metri de cabluri de cupru au fost complet sustrase, iar alți 600 de metri au fost deteriorați, dar nu furați.

Materialul era destinat lucrărilor de modernizare a liniei feroviare Florența–Roma.

Potrivit reconstituirii făcute de anchetatori, cei patru suspecți – toți de origine română, ar fi efectuat mai multe deplasări în provincia Arezzo pentru a duce la bun sfârșit furtul.

A fost o acțiune planificată, repetată și cu un grad ridicat de specializare, care a necesitat mijloace logistice, timp și o bună cunoaștere a zonelor feroviare.

Cum au fost prinși hoții

La aproximativ o oră după comiterea faptei, polițiștii au reușit să identifice unul dintre autori, oferind primul element esențial pentru investigație.

Din acel moment, tabloul probator s-a conturat progresiv.

Analiza convorbirilor telefonice, datele extrase dintr-un telefon mobil confiscat, imaginile sistemelor de supraveghere video și o serie de controale țintite pe teritoriu au permis identificarea celorlalți complici și consolidarea acuzațiilor.

La finalul anchetei, pentru trei dintre cei patru suspecți a fost dispusă măsura arestului preventiv.

Investigația continuă pentru a finaliza toate verificările privind activitatea grupului care, potrivit anchetatorilor, ar fi considerat linia feroviară de mare viteză Florența–Roma drept o adevărată „mină” de exploatat.

Sursa: corrierediarezzo.it, corrierediarezzo.it

romani, italia, furt, linie ferata,

Dată publicare: 13-12-2025 15:34

