O familie ar fi fost acuzată pe nedrept că a furat combustibil și nu a mai putut alimenta la peste 1.000 de benzinării, în UK

Stiri Diverse
20-12-2025 | 16:19
benzinarie
Shutterstock

O familie din Marea Britanie susține că a fost blocată timp de peste un an la mii de benzinării după ce a fost acuzată pe nedrept de furt de combustibil.

autor
Aura Trif

Amjad Khan și familia sa au fost împiedicați să alimenteze la numeroase benzinării din zona Blackburn timp de 19 luni, după ce el a fost acuzat că ar fi părăsit o benzinărie din Manchester fără să plătească 20 de lire pentru combustibil, scrie The Guardian.

Compania VARS Technology – care furnizează camere de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR) și servicii de recuperare a datoriilor pentru aproximativ una din opt benzinării din Marea Britanie – i-a trimis în iulie 2023 o scrisoare lui Nasim Khan, proprietara înregistrată a mașinii cuplului. În document, ea era somată să plătească costul combustibilului plus o taxă administrativă de 30 de lire, totalizând 50,01 lire sterline.

Cum s-a petrecut incidentul

Amjad, în vârstă de 58 de ani, a susținut cu fermitate că a plătit combustibilul cash și a fost nevoit să se confrunte timp de un an și jumătate cu compania. În această perioadă, mașina familiei a fost blocată la peste 1.300 de benzinării care folosesc sistemele VARS Technology, ceea ce le-a îngreunat semnificativ posibilitatea de a alimenta.

Nasim a descris situația ca fiind „jenantă”, explicând că sistemul de securitate al companiei declanșa alarme de fiecare dată când intrau pe o benzinărie, ca și cum ar fi avut loc „un raid armat”. Cuplul a mărturisit că, din cauza fricii că nu vor putea alimenta, nu au putut să-și viziteze nici măcar fiul, care locuiește la peste 300 de kilometri distanță, în Londra.

Citește și
elefanti tren
Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil

Amjad a cerut înregistrări video de la VARS Technology și de la operatorul benzinăriei pentru a demonstra că a plătit combustibilul cash, dar susține că nu le-a primit niciodată. În octombrie 2023, compania de recuperare a datoriilor DCBL le-a trimis o somație de plată în valoare de 140,01 lire și i-a amenințat cu acțiuni legale dacă nu achită suma.

La un an de la acest incident, în cadrul unei audieri pentru revendicări minore, Amjad a declarat că VARS Technology a prezentat o fotografie statică cu el la alimentare și o notă scrisă de un angajat al benzinăriei ca dovezi pentru presupusul furt. Totuși, cronologia evenimentelor nu corespundea: nota scrisă indica ora 22:28 când ar fi părăsit benzinăria, în timp ce imaginea ANPR îl arăta la pompă la 22:31.

În ciuda eforturilor familiei de a-și demonstra nevinovăția, aceasta a primit o citație de la centrul judiciar combinat Burnley, care îi obliga să se prezinte în instanță. Când au ajuns la tribunal, însă, VARS Technology renunțase la cerere și nu și-a mai prezentat cazul.

Pe durata celor 19 luni de dispută, familia a descris compania ca fiind „intimidantă, agresivă și fără suport pentru clienți”.

Cazul nu este singular. Pe site-uri de recenzii, mai mulți clienți au acuzat VARS Technology că le-a emis eronat datorii pentru furt de combustibil, oferind ca „dovadă” doar o fotografie statică cu persoanele la alimentare.

Un purtător de cuvânt al VARS Technology a declarat: „Respingem complet sugestia că sistemul nostru ANPR ar fi nesigur, aceasta fiind o reclamație falsă a unui fost angajat. Sistemul este folosit de mii de benzinării pentru a le proteja împotriva furturilor de combustibil și deține multiple acreditări, inclusiv Police Preferred Specification prin programul Secured by Design. Tratăm mii de cazuri de recuperare a combustibilului în fiecare săptămână, majoritatea pentru afaceri mici de familie, unde furtul de combustibil reprezintă o amenințare reală. Incidentele ca cel semnalat sunt rare, iar atunci când apar, facem tot posibilul să le rezolvăm rapid și corect.”

Descoperire rară în nordul Canadei: o ursoaică polară a adoptat un pui rămas orfan

Sursa: The Guardian

Etichete: Marea Britanie, combustibil, amendă, benzinarie,

Dată publicare: 20-12-2025 16:19

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente, într-o ceremonie intimă în Florida
Stiri Mondene
Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu Joaquim Valente, într-o ceremonie intimă în Florida

Gisele Bündchen s-a căsătorit. Vineri (19 decembrie) s-a aflat că supermodelul brazilian în vârstă de 45 de ani și Joaquim Valente s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie intimă desfășurată la începutul lunii.

Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil
Stiri externe
Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil

Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.

 

O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine
Stiri externe
O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Poliția canadiană a destructurat joi o bandă de hoți de retail „foarte sofisticată”, majoritatea români, care ar fi acționat în Ontario, Quebec și Columbia Britanică.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28