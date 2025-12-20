O familie ar fi fost acuzată pe nedrept că a furat combustibil și nu a mai putut alimenta la peste 1.000 de benzinării, în UK

O familie din Marea Britanie susține că a fost blocată timp de peste un an la mii de benzinării după ce a fost acuzată pe nedrept de furt de combustibil.

Amjad Khan și familia sa au fost împiedicați să alimenteze la numeroase benzinării din zona Blackburn timp de 19 luni, după ce el a fost acuzat că ar fi părăsit o benzinărie din Manchester fără să plătească 20 de lire pentru combustibil, scrie The Guardian.

Compania VARS Technology – care furnizează camere de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR) și servicii de recuperare a datoriilor pentru aproximativ una din opt benzinării din Marea Britanie – i-a trimis în iulie 2023 o scrisoare lui Nasim Khan, proprietara înregistrată a mașinii cuplului. În document, ea era somată să plătească costul combustibilului plus o taxă administrativă de 30 de lire, totalizând 50,01 lire sterline.

Cum s-a petrecut incidentul

Amjad, în vârstă de 58 de ani, a susținut cu fermitate că a plătit combustibilul cash și a fost nevoit să se confrunte timp de un an și jumătate cu compania. În această perioadă, mașina familiei a fost blocată la peste 1.300 de benzinării care folosesc sistemele VARS Technology, ceea ce le-a îngreunat semnificativ posibilitatea de a alimenta.

Nasim a descris situația ca fiind „jenantă”, explicând că sistemul de securitate al companiei declanșa alarme de fiecare dată când intrau pe o benzinărie, ca și cum ar fi avut loc „un raid armat”. Cuplul a mărturisit că, din cauza fricii că nu vor putea alimenta, nu au putut să-și viziteze nici măcar fiul, care locuiește la peste 300 de kilometri distanță, în Londra.

Amjad a cerut înregistrări video de la VARS Technology și de la operatorul benzinăriei pentru a demonstra că a plătit combustibilul cash, dar susține că nu le-a primit niciodată. În octombrie 2023, compania de recuperare a datoriilor DCBL le-a trimis o somație de plată în valoare de 140,01 lire și i-a amenințat cu acțiuni legale dacă nu achită suma.

La un an de la acest incident, în cadrul unei audieri pentru revendicări minore, Amjad a declarat că VARS Technology a prezentat o fotografie statică cu el la alimentare și o notă scrisă de un angajat al benzinăriei ca dovezi pentru presupusul furt. Totuși, cronologia evenimentelor nu corespundea: nota scrisă indica ora 22:28 când ar fi părăsit benzinăria, în timp ce imaginea ANPR îl arăta la pompă la 22:31.

În ciuda eforturilor familiei de a-și demonstra nevinovăția, aceasta a primit o citație de la centrul judiciar combinat Burnley, care îi obliga să se prezinte în instanță. Când au ajuns la tribunal, însă, VARS Technology renunțase la cerere și nu și-a mai prezentat cazul.

Pe durata celor 19 luni de dispută, familia a descris compania ca fiind „intimidantă, agresivă și fără suport pentru clienți”.

Cazul nu este singular. Pe site-uri de recenzii, mai mulți clienți au acuzat VARS Technology că le-a emis eronat datorii pentru furt de combustibil, oferind ca „dovadă” doar o fotografie statică cu persoanele la alimentare.

Un purtător de cuvânt al VARS Technology a declarat: „Respingem complet sugestia că sistemul nostru ANPR ar fi nesigur, aceasta fiind o reclamație falsă a unui fost angajat. Sistemul este folosit de mii de benzinării pentru a le proteja împotriva furturilor de combustibil și deține multiple acreditări, inclusiv Police Preferred Specification prin programul Secured by Design. Tratăm mii de cazuri de recuperare a combustibilului în fiecare săptămână, majoritatea pentru afaceri mici de familie, unde furtul de combustibil reprezintă o amenințare reală. Incidentele ca cel semnalat sunt rare, iar atunci când apar, facem tot posibilul să le rezolvăm rapid și corect.”

