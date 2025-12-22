Furt de proporții în Dolj: aproape un kilometru de conductă de apă, sustrasă de sub pământ

Este anchetă într-o comună din județul Dolj după ce s-a furat aproape un kilometru dintr-o conductă de apă.

Zile la rând, mai mulți indivizi au săpat fără să-i observe nimeni chiar și la doi metri sub pământ pentru a ajunge la pradă.

Paguba se ridică, deocamdată, la zeci de mii de euro, iar polițiștii încearcă să-i prindă pe făptași. În zonă, urma să fie realizate - cu fonduri europene - mai multe stații de pompare.

Astfel, oamenii din „Sahara Olteniei” și-ar fi putut uda zecile de hectare pe care au plantat salcâm.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













