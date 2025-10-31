Doi morţi şi zboruri perturbate la New York, în urma unor ploi torenţiale. VIDEO

31-10-2025 | 14:07
new york
Ploi torențiale au lovit joi New York-ul, provocând moartea a două persoane și perturbând zborurile pe principalele aeroporturi, potrivit Reuters.

Ioana Andreescu

New York-ul a fost lovit joi de ploi torenţiale care au provocat moartea a două persoane în metropolă, a anunţat primarul Eric Adams, în timp ce furtunile au perturbat zborurile, iar autorităţile meteorologice au avertizat că unele zone vor fi inundate, relatează Reuters.

Presa a relatat incidente legate de inundaţii şi pagube, în timp ce oficialii aeroporturilor JFK, LaGuardia şi Newark din oraş au declarat că programul zborurilor a fost perturbat.

„Această furtună a doborât recordurile de precipitaţii pentru data de 30 octombrie”, a declarat Adams pe X, adăugând că o mare parte din precipitaţiile prognozate pentru câteva ore au căzut într-un interval de 10 minute în după-amiaza zilei respective.

Autorităţile meteorologice au anunţat o cantitate record de 47 de litri pe metru pătrat de precipitaţii în Central Park, în timp ce 53,1 litri pe metru pătrat de ploaie au căzut la Aeroportul LaGuardia şi 50,5 litri pe metru pătrat la Aeroportul Internaţional Newark Liberty din New Jersey.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis, de asemenea, avertismente de inundaţii de coastă pentru anumite zone din Bronx, Brooklyn şi Queens.

