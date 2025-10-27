A murit Jack DeJohnette, legendarul toboşar american de jazz. A fost unul dintre cei mai importanţi artiști din generația sa

27-10-2025 | 19:01
Jack DeJohnette
Toboşarul american de jazz Jack DeJohnette a murit duminică la vârsta de 83 de ani în localitatea Woodstock, statul New York, vegheat de soţia sa şi de prieteni apropiaţi, a confirmat pentru DPA impresarul artistului.

DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanţi toboşari de jazz din generaţia sa. Discografia sa include colaborări cu vedete precum John Coltrane, Bill Evans şi Miles Davis.

Începând cu anul 1970, a fost toboşarul casei de discuri ECM şi a înregistrat mai multe albume în studiourile din Munchen, printre care ''Special Edition'' şi ''New Directions''.

Născut pe 9 august 1942 în Chicago, DeJohnette a cântat la pian de la vârsta de patru ani înainte să se apuce de tobe în liceu. Ulterior a activat ca pianist şi compozitor.

După studii de muzică, şi-a început cariera în New York în 1966. A cântat în ansamblul de jazz al lui John Coltrane, apoi cu cvartetul lui Charles Lloyd, din care făcea parte şi tânărul pianist Keith Jarrett.

Alături de Jarrett şi de basistul Gary Peacock, DeJohnette a fondat Keith Jarrett Trio în anii 1980.

Sursa: Agerpres

27-10-2025 18:50

Mii de fani rock s-au bucurat vineri seara, de concertului anului la Sibiu, cel susţinut de celebra trupă de metal progresiv Dream Theater, care a venit la Festivalul ARTmania în componenţa originală, cu legendarul Mike Portnoy la tobe.

Legendarul toboșar american Aaron Spears a murit la vârsta de 47 de ani, a anunțat, luni, soția sa.

