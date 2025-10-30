„Sindromul Italia” - suferința româncelor care au avut grijă de bătrânii altora, dar și-au pierdut liniștea proprie

Cotidianul american New York Times scrie despre „Sindromul Italia” – o suferință tot mai des întâlnită în rândul femeilor din Europa de Est, în special românce, plecate să îngrijească bătrâni și bolnavi în Italia.

După ani trăiți în izolare, departe de familie și adesea în condiții grele, multe dintre ele se întorc acasă epuizate, deprimate sau cu tulburări psihice severe. Medicii din România, Ucraina și Moldova vorbesc despre o formă de depresie legată de munca de îngrijire în străinătate – o boală fără diagnostic oficial, dar cu efecte devastatoare asupra femeilor și familiilor lor.

Când munca de îngrijire îmbolnăvește femeile

Femei din Europa de Est au migrat în număr mare pentru a îngriji bătrânii și bolnavii din Italia. Apoi au început să se îmbolnăvească, suferind de o afecțiune numită „sindromul Italia”.

„Cele două femei care au venit la clinica mea din Ucraina erau cumva diferite de toți ceilalți pacienți”, își amintește psihiatrul Andrîi Kiselîov, potrivit citat de New York Times. Ele sufereau de o formă de depresie care nu răspundea la tratamentele tradiționale.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

