„Sindromul Italia” - suferința româncelor care au avut grijă de bătrânii altora, dar și-au pierdut liniștea proprie

Stiri Sociale
30-10-2025 | 10:02
maini de batrani de pensionar
Shutterstock

Cotidianul american New York Times scrie despre „Sindromul Italia” – o suferință tot mai des întâlnită în rândul femeilor din Europa de Est, în special românce, plecate să îngrijească bătrâni și bolnavi în Italia.

autor
Știrile PRO TV

După ani trăiți în izolare, departe de familie și adesea în condiții grele, multe dintre ele se întorc acasă epuizate, deprimate sau cu tulburări psihice severe. Medicii din România, Ucraina și Moldova vorbesc despre o formă de depresie legată de munca de îngrijire în străinătate – o boală fără diagnostic oficial, dar cu efecte devastatoare asupra femeilor și familiilor lor.

Când munca de îngrijire îmbolnăvește femeile

Femei din Europa de Est au migrat în număr mare pentru a îngriji bătrânii și bolnavii din Italia. Apoi au început să se îmbolnăvească, suferind de o afecțiune numită „sindromul Italia”.

„Cele două femei care au venit la clinica mea din Ucraina erau cumva diferite de toți ceilalți pacienți”, își amintește psihiatrul Andrîi Kiselîov, potrivit citat de New York Times. Ele sufereau de o formă de depresie care nu răspundea la tratamentele tradiționale.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Citește și
Saracie
Cel mai mare proiect desfășurat în România pentru combaterea sărăciei: 815 milioane de euro ajung în comunitățile nevoiașe
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: italia, batrani, femei,

Dată publicare: 30-10-2025 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Cel mai mare proiect desfășurat în România pentru combaterea sărăciei: 815 milioane de euro ajung în comunitățile nevoiașe
Stiri Sociale
Cel mai mare proiect desfășurat în România pentru combaterea sărăciei: 815 milioane de euro ajung în comunitățile nevoiașe

Statul român lansează cel mai amplu proiect pentru combaterea sărăciei în mediul rural: 815 milioane de euro, în cea mai mare parte bani europeni, vor fi folosiți pentru sprijinirea familiilor nevoiașe din mii de comunități.

CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Stiri Sociale
CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP abordează ironic anunțul SUA privind retragerea unor trupe din România, pe fondul scandalului stârnit de Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Bolojan să nu o pună pe Oana Gheorghiu vicepremier întrucât ar fi un ”dezastru” pentru relația noastră cu SUA.  

Copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, cercetați pentru că ar fi incendiat o fostă fabrică din Covasna
Stiri Sociale
Copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, cercetați pentru că ar fi incendiat o fostă fabrică din Covasna

Trei copii din Covasna, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani, sunt cercetați de poliție pentru că ar fi incendiat o hală dintr-o fostă fabrică de mobilă.  

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28