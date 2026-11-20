Cel mai recent caz vine de la Cluj, unde o anchetă este în plină desfășurare, după ce unei adolescente de 16 ani i s-ar fi făcut rău în clasă.

Polițiștii încearcă să afle acum ce a consumat. Ea a fost dusă de urgență la spital și a rămas internată la secția de psihiatrie pediatrică.

Elevei i s-ar fi făcut rău în timpul orei, iar diriginta ar fi fost cea care a dus-o la cabinetul medical al școlii.

Reporter: „Există suspiciuni că eleva ar fi consumat substanțe aici, în școală? Sau înainte?”

Gelu Fodor, directorul unității de învățământ: „Da, există suspiciunea aceasta.”

Fata a fost transportată de urgență la spital. Medicii nu au făcut publice rezultatele analizelor toxicologice.

Dana Dreghiciu, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Cluj: „A fost evaluată în urgență o pacientă după consum de substanțe interzise.”

Deocamdată, polițiștii fac cercetări pentru a stabili despre ce substanțe este vorba.

Surse din anchetă spun că adolescenta le-ar fi inhalat prin intermediul unui dispozitiv de vapat.

Dispozitivele de vapat, o nouă cale de acces la substanțe interzise

Marius Oprișan, specialist în domeniul antidrog: „În ultimii ani chiar a devenit un fenomen utilizarea acestor dispozitive care, din păcate, conțin și substanțe, să le spunem așa, la limita legii, dacă nu chiar ilegale.”

Practic, un minor din România poate intra pe orice site din Uniunea Europeană, bifează o căsuță pe ecran prin care declară pe propria răspundere că are peste 18 ani și primește apoi comanda, fără să îi ceară nimeni buletinul.

Unele site-uri informează că fiecare cumpărător trebuie să verifice dacă produsele pe care le comandă sunt legale în țara sa și să-și asume responsabilitatea pentru importul și deținerea lor. În România, legea spune că operațiunile neautorizate cu produse susceptibile a avea efect psihoactiv constituie infracțiune. Dar acest lucru nu oprește nicidecum tentațiile.

Marius Oprișan, specialist în domeniul antidrog: „Nu mai există control la granițe și tu practic trebuie să demonstrezi că ai vârsta legală, ești major și primești coletul acasă.”

Cătălin Țone, expert antidrog: „De multe ori maschează faptul că aceste produse conțin droguri.”

Părinții încearcă să oprească fenomenul în școli

Pentru a combate acest fenomen, Federația Națională a Părinților încearcă să depisteze și să stopeze astfel de practici în școli.

Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților: „Din păcate, fenomenul este real și chiar avem cazuri documentate în România. În septembrie, la Iași, o elevă a ajuns la spital după ce a folosit un dispozitiv, iar și acolo analizele toxicologice au identificat derivați ai unor substanțe interzise.”

Sebastian este un fost consumator de substanțe interzise și încearcă acum să-i convingă pe adolescenți despre pericole.

Sebastian Petruț, fost consumator de substanțe interzise: „Am avut momente în care am încercat tipuri de astea de vape-uri care conțineau canabinoizi THC. S-ar putea ca tu, după ce tragi fumul ăla, să ai reacție adversă la THC, să ți se facă atât de rău încât efectiv să nu te mai poți opri din vomitat.”

Procurorii DIICOT vor extinde verificările în acest caz.