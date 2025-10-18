Punctul de trecere Rafah rămâne blocat „până la noi ordine”: Israelul cere Hamas cadavrele ostaticilor rămase în Gaza

Punctul de trecere a frontierei Rafah între Gaza şi Egipt rămâne închis "până la noi ordine", a anunţat sâmbătă biroul prim-ministrului israelian.

Israelul condiționează redeschiderea acestui punct de trecere de predarea cadavrelor ostaticilor încă reţinuţi de Hamas în Gaza.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu "a ordonat ca punctul de trecere a frontierei Rafah să rămână închis până la noi ordine", a anunţat biroul său într-un comunicat de presă, citat de France Presse.

"Redeschiderea va depinde de modul în care Hamas îşi va respecta obligaţiile de a restitui ostaticii şi cadavrele celor decedaţi, precum şi de punerea în aplicare a cadrului convenit", se mai arată în comunicat.

Sâmbătă, ambasada palestiniană din Cairo a anunţat că punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza şi Egipt va fi redeschis luni, pentru a permite palestinienilor care trăiesc în Egipt să se întoarcă în teritoriul lor.

Joi, autorităţile israeliene au precizat că, odată cu redeschiderea punctului de trecere a frontierei, va fi permisă doar trecerea persoanelor, nu şi transportul de ajutoare umanitare.

Armata israeliană a preluat controlul asupra părţii palestiniene a punctului de trecere Rafah la începutul lunii mai 2024, susţinând că această facilitate era "utilizată în scopuri teroriste" şi pentru contrabanda cu arme.

Ca urmare a acestei preluări, accesul la punctul de trecere a fost suspendat, inclusiv pentru angajaţii Organizaţiei Naţiunilor Unite. Punctul de trecere a fost redeschis temporar în timpul armistiţiului anterior dintre Israel şi Hamas, care a intrat în vigoare la 19 ianuarie 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













