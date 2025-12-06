Decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere va fi examinat de Curtea Supremă. „Atac împotriva imigranţilor”

Stiri externe
06-12-2025 | 07:09
donald trump
Getty

Curtea Supremă a SUA va analiza constituționalitatea decretului lui Donald Trump care anulează dreptul la cetățenie pentru copiii imigranților aflați ilegal în țară, una dintre cele mai controversate măsuri ale noului său mandat.

autor
Mihaela Ivăncică

Într-un scurt aviz, Curtea, cu majoritate conservatoare, anunţă că va examina recursul introdus de administraţia Trump împotriva deciziilor instanţelor inferioare, care au concluzionat toate că decretul este neconstituţional.

Acesta interzice guvernului federal să elibereze paşapoarte, certificate de cetăţenie sau alte documente copiilor născuţi în Statele Unite ale Americii, a căror mamă se află ilegal sau temporar în ţară şi al căror tată nu este cetăţean american sau rezident permanent - titular al celebrei „cărţi verzi”.

Contextul constituțional

Principiul dreptului de naţionalitate, consacrat prin al 14-lea amendament al Constituţiei şi care prevede că orice copil născut în Statele Unite este automat cetăţean american, se aplică de peste 150 de ani. Acesta a fost adoptat în 1868, după Războiul Civil şi abolirea sclaviei, pentru a garanta drepturile sclavilor eliberaţi şi ale descendenţilor acestora.

Curtea Supremă, sesizată de administraţia Trump împotriva suspendării decretului său pronunţată de numeroase tribunale sau curţi de apel, a limitat la 27 iunie puterea judecătorilor de a bloca la nivel naţional deciziile executivului pe care le consideră ilegale. Însă nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii decretului prezidenţial, care stă la baza litigiului.

Citește și
Oameni pe stradă SUA
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională

În sprijinul recursului său, administraţia Trump, care a făcut din lupta împotriva imigraţiei clandestine o prioritate absolută, susţine în argumentaţia sa că „extinderea eronată a dobândirii cetăţeniei prin dreptul teritoriului a prejudiciat Statele Unite”.

Ea subliniază în special că perspectiva ca migranţii să-şi vadă copiii dobândind cetăţenia americană dacă se nasc pe teritoriul american „creează un puternic stimulent pentru imigraţia ilegală”.

Reacția organizațiilor pentru drepturile civile

„Decizia preşedintelui încalcă peste o sută de ani de jurisprudenţă a Curţii Supreme. Este un atac flagrant împotriva comunităţilor de imigranţi şi a tuturor drepturilor noastre constituţionale”, protestează într-un comunicat Cecillia Wang, directoarea juridică a influentei organizaţii de apărare a drepturilor civile ACLU.

„Suntem pregătiţi să ducem această luptă în faţa Curţii Supreme şi să anulăm această decizie dăunătoare odată pentru totdeauna”, afirmă ea, amintind seria de succese înregistrate în faţa tuturor celorlalte instanţe.

Data dezbaterilor în faţa Curţii nu a fost stabilită imediat, dar aceasta ar trebui să se pronunţe până la sfârşitul sesiunii sale anuale, care se încheie la sfârşitul lunii iunie.

Donald Trump a semnat acest decret imediat după întoarcerea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie, afirmând că doreşte astfel să combată imigraţia ilegală. Sunt vizaţi şi copiii ai căror părinţi locuiesc temporar în Statele Unite cu viză de student, de muncă sau de turism.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, curtea suprema, imigranti, cetățenie,

Dată publicare: 06-12-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Citește și...
SUA reduce durata permiselor de muncă pentru imigranți ca urmare a atacului de la Washington. Cu cât se va scurta perioada
Stiri externe
SUA reduce durata permiselor de muncă pentru imigranți ca urmare a atacului de la Washington. Cu cât se va scurta perioada

Administraţia Trump a anunţat joi reducerea duratei permiselor de muncă pentru numeroase categorii de imigranţi.

SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională
Stiri externe
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională

Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene.

 

JD Vance vrea ca soția sa să își schimbe religia. „Cred în Evanghelia creștină”
Stiri externe
JD Vance vrea ca soția sa să își schimbe religia. „Cred în Evanghelia creștină”

JD Vance a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, relatează USA Today, preluat de News.ro

VIDEO. Lupte de stradă într-o zonă rezidențială din Moscova, cu bâte și lopeți. Zeci de persoane au fost reținute de poliție
Stiri externe
VIDEO. Lupte de stradă într-o zonă rezidențială din Moscova, cu bâte și lopeți. Zeci de persoane au fost reținute de poliție

O luptă stradală de proporții a avut loc între imigranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova. Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare.

MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie
Stiri actuale
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii

Premierul Ilie Bolojan critică indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București, numindu-le „o batjocură” în lipsa unor rezultate.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Decembrie 2025

46:35

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28