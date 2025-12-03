SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene. Administrația Trump a invocat securitatea națională

Stiri externe
03-12-2025 | 08:20
Oameni pe stradă SUA
Getty Images

Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene.

 

autor
Claudia Alionescu

Motivele invocate țin de securitatea naţională şi de siguranţa publică, transmite Reuters.

Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, impunând restricţii suplimentare asupra imigraţiei - o caracteristică esenţială a platformei politice a preşedintelui american Donald Trump.

Memorandumul oficial care prezintă noua politică menţionează atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale a SUA din Washington de săptămâna trecută, în care un afgan a fost arestat ca suspect. Un membru al Gărzii Naţionale a fost ucis şi altul a fost rănit grav în timpul împuşcăturilor.

Trump a intensificat, de asemenea, retorica împotriva somalezilor în ultimele zile, numindu-i ”gunoi” şi spunând: ”Nu îi vrem în ţara noastră”.

Citește și
Pete Hegseth
SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a acordat prioritate agresivă aplicării legilor privind imigraţia, trimiţând agenţi federali în marile oraşe ale SUA şi respingând solicitanţii de azil la frontiera dintre SUA şi Mexic.

Administraţia sa a subliniat frecvent eforturile de deportare, dar până acum a pus mai puţin accent pe eforturile de reformare a imigraţiei legale.

Valul de restricţii promise de la atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale sugerează o concentrare sporită asupra imigraţiei legale, încadrată în protejarea securităţii naţionale şi în aruncarea vinei asupra fostului preşedinte Joe Biden pentru politicile sale.

Lista ţărilor vizate în memorandumul de miercuri include Afganistan, Birmania, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan şi Yemen, care au fost supuse celor mai severe restricţii de imigrare în iunie, inclusiv suspendarea completă a intrărilor, cu câteva excepţii.

Alte ţări de pe lista celor 19 ţări, care au fost supuse restricţiilor parţiale în iunie, sunt Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

Noua politică suspendă cererile în aşteptare şi impune ca toţi imigranţii din ţările aflate pe listă ”să fie supuşi unui proces de reexaminare aprofundată, inclusiv unui eventual interviu şi, dacă este necesar, unui reinterviu, pentru a evalua pe deplin toate ameninţările la adresa securităţii naţionale şi a siguranţei publice”.

Memorandumul a citat mai multe crime recente suspectate a fi fost comise de imigranţi, inclusiv atacul asupra Gărzii Naţionale.

Sharvari Dalal-Dheini, director senior al relaţiilor guvernamentale pentru Asociaţia Avocaţilor Americani pentru Imigrare, a declarat că organizaţia a primit rapoarte privind anularea ceremoniilor de depunere a jurământului, a interviurilor de naturalizare şi a interviurilor de ajustare a statutului pentru persoanele din ţările incluse pe lista interdicţiei de călătorie.

Un călugăr și o măicuță au căzut cu mașina în râul Jiu. Au ieșit pe geamul autoturismului înainte de sosirea salvatorilor

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, imigranti, administratia trump,

Dată publicare: 03-12-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
Citește și...
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela
Stiri externe
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela

Președintele american Donald Trump, care încă tânjește după Premiul Nobel pentru Pace, a amenințat din nou că va bombarda Venezuela. „În curând vom începe”, a transmis liderul american.

SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific
Stiri externe
SUA „abia încep” să scufunde nave de traficanți: Hegseth apără atacurile controversate din Caraibe și Pacific

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra navelor acuzate de trafic de droguri, afirmând că acestea vor continua în ciuda întrebărilor ridicate de experţi. 

Lovitură pentru străini. „Interdicție totală de călătorie” pentru țările care „inundă” SUA cu migranți periculoși
Stiri externe
Lovitură pentru străini. „Interdicție totală de călătorie” pentru țările care „inundă” SUA cu migranți periculoși

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a propus luni o „interdicție totală de călătorie” pentru țările care „inundă” SUA cu migranți periculoși, după o întâlnire cu președintele Trump. Noem nu precizat ce țări vizează.

Recomandări
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate
Stiri externe
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate

Ancheta Parchetului European în cazul Federicăi Mogherini se transformă într-o criză și pentru Ursula von der Leyen. Criticii șefei CE se folosesc de această situație pentru a cere un vot de neîncredere.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a făcut ca OMV Petrom să oprească centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național. Însă oficialii spun că, de săptămâna viitoare, va putea funcționa din nou.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28