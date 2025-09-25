MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie

25-09-2025 | 17:55
aglomeratie aeroport

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Mihaela Ivăncică

MAE a venit cu precizări în legătură cu zborul de tip charter organizat de către autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru returnarea unor cetăţeni români.

''Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, şi nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetăţenie română. Acest zbor nu este primul de acest tip şi reprezintă un instrument utilizat frecvent de autorităţile britanice pentru a evita reţinerea cetăţenilor români pe teritoriul britanic mai mult decât este necesar'', a explicat MAE, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, alte variante pentru o returnare rapidă sunt programele de plecare voluntară precum Early Removal Scheme ERS, Facilitated Return Scheme FRS şi Voluntary Return Scheme VRS.

MAE: România, tratată incorect și singularizată

''MAE consideră că este regretabil şi îngrijorător faptul că România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere, acestea fiind organizate de Home Office către multiple destinaţii. În acelaşi timp, este regretabil că prin invitarea unui jurnalist (conform declaraţiei jurnalistului ITV) acest zbor a fost scos din context şi exploatat negativ. Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potenţialul de a declanşa discriminare, discurs instigator la ură şi naraţiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE îşi exprimă profunda îngrijorare în această privinţă. Aceste mesaje au fost transmise de către autorităţile române şi autorităţilor britanice'', au declarat reprezentanţii MAE.

aeroport
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi

Conform ministerului, vasta comunitate românească din Regatul Unit este una bine integrată, aducând contribuţii semnificative la economia şi viaţa socială.

''Este de aşteptat ca la o comunitate atât de extinsă - 1,3 milioane de cetăţeni români cu statut de rezidenţă (EUSS) - să existe statistic şi excepţii cu activităţi ilegale. Totodată, modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relaţiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare'', a punctat MAE. 

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 25-09-2025 17:55

Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
