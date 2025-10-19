Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete

Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii ”nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.

Potrivit Ministerului de Interne, incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Hoţii au intrat în Galeria Apollon, unde sunt expuse bijuteriile Coroanei Franţei, însă autorităţile nu au precizat încă exact ce obiecte au fost sustrase.

„A fost deschisă o anchetă, iar o listă detaliată a obiectelor furate este în curs de elaborare. Dincolo de valoarea lor de piaţă, aceste piese au o valoare istorică şi patrimonială inestimabilă”, se arată în comunicatul ministerului.

Nu au fost raportate victime în rândul vizitatorilor, angajaţilor muzeului sau forţelor de ordine.

Conducerea Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume şi gazda celebrei „Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, a anunţat pe platforma X că instituţia va rămâne închisă pentru restul zilei „din motive excepţionale”.

La începutul acestui an, oficialii muzeului au solicitat sprijin financiar urgent din partea guvernului pentru lucrări de restaurare şi modernizare a sălilor de expoziţie, precum şi pentru întărirea măsurilor de securitate. În 2024, Luvrul a primit 8,7 milioane de vizitatori, confirmându-şi statutul de simbol cultural mondial.

