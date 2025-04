De ce Papa Francisc a rupt tradiţia şi a ales Biserica Sfânta Maria Maggiore ca loc al înmormântării

Papa Francisc, a cărui moarte la vârsta de 88 de ani a fost anunţată luni de Vatican, a căutat adesea să aducă o notă de umilinţă marii sale funcţii.

În acest spirit, el a evitat o mare parte din fastul tradiţional al Vaticanului şi a optat pentru ritualuri mai simple atunci când a făcut planuri pentru funeraliile şi înmormântarea sa.

Vaticanul a anunţat că funeraliile vor avea loc sâmbătă în Piaţa Sfântul Petru, în faţa Bazilicii Sfântul Petru unde se odihnesc majoritatea predecesorilor săi.

Însă locul său de odihnă ales este Bazilica Santa Maria Maggiore (Sfânta Maria cea Mare), una dintre principalele patru biserici ale creştinătăţii din Roma.

În testamentul său, Papa Francisc a cerut să fie înmormântat „în pământ, simplu, fără decoraţiuni particulare” şi doar cu inscripţia numelui său papal în latină: Franciscus.

Ultimul papă care a fost înmormântat în afara Vaticanului a fost Leon al XIII-lea, care a murit în 1903.

Biserica Sfânta Maria Maggiore, situată la aproximativ 4 km de Vatican, i-a fost dragă lui Francisc datorită devotamentului său faţă de Maria, Maica Domnului. El s-a rugat acolo înainte de a pleca şi de a se întoarce din fiecare călătorie în străinătate.

„Întotdeauna am avut o mare devoţiune faţă de Sfânta Maria cea Mare, chiar înainte de a deveni papă”, a spus Francisc în cartea sa din 2024 „El Sucesor” (Succesorul), un lung interviu cu jurnalistul Javier Martinez-Brocal.

Papa Francisc, născut în Argentina, s-a rugat în bazilica din Roma la începutul zilei de 14 martie 2013, la o zi după ce a devenit primul papă latino-american. Se spune că tavanul din foiţă de aur al bisericii a fost realizat dintr-un lot de metal preţios adus din Lumea Nouă de către exploratorul Cristofor Columb.

Francisc a revenit aici în momente-cheie ale papalităţii sale, rugându-se pentru sfârşitul pandemiei de coronavirus într-o Romă în lockdown în 2020 şi după operaţiile sale abdominale din 2021 şi 2023.

O icoană bizantină venerată a Mariei este adăpostită în capela paulină din naosul stâng al bazilicii. Un vas cu trandafiri aurii, donat de Francisc în 2023, se află printre sfeşnice, sub icoană.

Înainte de a ajunge la intrarea în capelă, există o statuie a Mariei, Regina Păcii, comandată de Papa Benedict al XV-lea în 1918 pentru a-i cere lui Dumnezeu să pună capăt Primului Război Mondial.

În mai 2022, Papa Francisc a condus aici o slujbă internaţională de rugăciune pentru pace în Ucraina şi în alte locuri distruse de război.

The Basilica of Santa Maria Maggiore, or St Mary Major, where Pope Francis will be buried. pic.twitter.com/HBIAxpvnV3