O călugăriță în lacrimi a încălcat protocolul Vaticanului pentru a-și lua adio de la prietenul ei, Papa Francisc | VIDEO

Maica Geneviève Jeanningros, în vârstă de 81 de ani, a fost autorizată să încalce protocolul datorită prieteniei strânse pe care a avut-o timp de peste două decenii cu Papa Francisc. În imagini apărute pe rețelele sociale, aceasta apare înfășurată într-un voal albastru și într-o haină închisă la culoare, îndreptându-se cu ajutorul unui oficial spre sfoara roșie care înconjura sicriul, relatează The Telegraph.

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him. pic.twitter.com/6FPCoV0XEV