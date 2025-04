Papa Francisc a murit în a doua zi de Paște, la vârsta de 88 de ani. Anunțul oficial al Vaticanului

Papa a decedat în reședința sa de la Vatican, Casa Santa Marta.

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio fusese ales să conducă Biserica Catolică în martie 2013, după ce Papa Benedict al XVI-lea a demisionat.

Procesul de alegere a unui nou papă are loc, de regulă, la un interval de 15 până la 20 de zile după moartea unui pontif.

Anunțul decesului Papei Francisc a fost făcut de cardinalul Kevin Farrell, conducător al Camerei Apostolice al Sfintei Biserici:: „Dragi frați și surori, cu profundă durere trebuie să anunț moartea Sfântului Părinte Francisc. În această dimineață, la ora 7:35, episcopul Romei, Francisc, s-a întors la casa Tatălui.”

„Întreaga sa viață a fost dedicată slujirii Domnului și Bisericii Sale. El ne-a învățat să trăim valorile Evangheliei cu fidelitate, curaj și iubire universală, în special în favoarea celor mai săraci și marginalizați.”, a mai spus cardinalul.

Cardinalul Farrell a adăugat: „Cu imensă recunoștință pentru exemplul său de adevărat discipol al Domnului Isus, încredințăm sufletul Papei Francisc iubirii milostive infinite a Dumnezeului Treimic.”



