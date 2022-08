De ce nu a fost trimis în judecată Donald Trump după raportul Mueller

Nota de nouă pagini, din 24 martie 2019, a fost scrisă de Steven Engel, pe atunci procuror general adjunct al Biroului de Consilier Juridic, și Ed O'Callaghan, care era procurorul general adjunct principal al Departamentului de Justiție, conform NBC News.

Ea a fost publicată în urma unui proces din partea Citizens for Responsibility and Ethics din Washington (CREW), care a încercat să dezvăluie îndrumările juridice primite de Barr de la Biroul de consilier juridic al DOJ, conform The Hill. Procesul a determinat DOJ să lanseze o versiune redactată a memoriului în 2021.

Ce scrie în nota respectivă

Nota, pregătită de cei doi înalți oficiali ai Departamentului de Justiție, spunea că dovezile din raportul lui Mueller „nu sunt suficiente, în opinia noastră, pentru a susține o concluzie dincolo de orice îndoială rezonabilă că președintele a încălcat statutele privind obstrucționarea justiției”.

Chiar dacă nu ar exista bariere constituționale în calea acuzării unui președinte, se suține în notă, Departamentul de Justiție ar trebui să refuze să îl acuze pe Trump. Autorii memoriului au mai scris că nu era clar că Trump încerca să acopere vreo faptă greșită.

„În plus, credem că anumite comportamente examinate de consilierul special nu ar putea, de drept, să susțină o acuzație de obstrucție în aceste circumstanțe”, se continuă în notă. „În consecință, dacă nu ar exista nicio barieră constituțională, v-am recomanda, în conformitate cu principiile urmăririi penale federale, să refuzați să începeți o astfel de urmărire penală.”

Practic, o mare parte a analizei din notă se axează pe o linie din raportul Mueller care indică că nu există suficiente dovezi pentru a acuza pe nimeni din campania lui Trump, sau chiar pe președintele de atunci, că a conspirat alături de membri ai guvernului rus pentru a interveni în alegeri.

Nota din 2019 pentru Barr a venit la doar două zile după ce Mueller și-a lansat raportul de peste 400 de pagini către DOJ și a fost finalizată la doar câteva ore după ce Barr a trimis o scrisoare Congresului în care spunea că nu vede niciun motiv pentru o urmărire penală. Barr, în aceeași zi în care a primit nota, a convocat o conferință de presă în care a spus că Departamentul de Justiție nu va depune acuzații împotriva lui Trump, notează The New York Post.

Reacția CREW

Președintele CREW, Noah Bookbinder, a numit nota „o viziune uluitor de generoasă asupra legii și asupra faptelor lui Donald Trump”.

„Înterpretează faptele și legea în beneficiul lui Trump și nu se potrivește cu o interpretare serioasă a legii obstrucționării justiției sau a faptelor constatate de Mueller”, a scris Bookbinder pe Twitter.

„Nota se bazează în mare parte pe argumentul că nu a existat o conduită criminală subiacentă și că este greu să acuzi obstrucție fără o infracțiune subiacentă. Desigur, nu asta a găsit, de fapt, Mueller. … Mueller a descoperit că nu există dovezi suficiente pentru a-l acuza Trump și pe alții de conspirație cu Rusia. Nu e vorba că nu a găsit nicio infracțiune, ci nu a găsit suficiente dovezi pentru acuzații”, a adăugat el.

Ce este Raportul Mueller

Raportul Mueller, de 448 de pagini, care a fost lansat în aprilie 2019, la aproape o lună după scrisoarea lui Barr către Congres, a examinat mai multe episoade de posibilă obstrucție a justiției, inclusiv concedierea de către Trump a directorului FBI de atunci James Comey și eforturile sale de a face presiuni pe atunci procurorul general Jeff Sessions să retragă decizia sa de a se retrage din ancheta din Rusia.

În cele din urmă, echipa lui Mueller a scris că nu a putut spune definitiv că Trump nu a obstrucționat justiția.

„Deși acest raport nu concluzionează că președintele a comis o infracțiune, nici nu îl exonerează”, se arată în raport.

Sursa: The Hill Etichete: , , , Dată publicare: 25-08-2022 18:39