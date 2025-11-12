De ce au fost uciși milionarul rus în cripto și soția. Răpitorii i-au torturat pentru „sinceritate”, apoi i-au tranșat

Milonarul în criptomonede Roman Novak și soția au fost torturați de răpitori până ce le-au dat parolele portofelelor electronice, care au ajuns apoi la organizatorul operațiunii de extorcare, cred autoritățile ruse, care au dat noi detalii din caz.

Trupurile milionarului și soției sale au fost descoperite tranșate într-un deșert din Dubai, iar trei suspecți au fost arestați în Rusia.

La interogatorii, cei trei ucigași, printre care un deținut și un fost agent operativ din anii 2000, au mărturisit cum au extorcat bani de la cuplul răpit în Emiratele Arabe Unite. Cei trei i-au torturat pe soții Novak: i-au ademenit într-o vilă închiriată sub pretextul unei întâlniri cu un investitor, apoi i-au legat, i-au așezat pe scaune unul în fața celuilalt și... i-au tăiat cu cuțitul până când Roman a cedat și le-a spus parolele de la portofele, arată publicația Komsomolskaya Pravda.

Însă, cel care a comandat întreaga operațiune rămâne necunoscut. Probabil că era un cunoscut de-al lui Novak, a declarat pentru „KP-Petersburg” o sursă din cadrul anchetei. – Printre argumente: cei trei executanți îi văzuseră pe soți pentru prima dată, mai mult, ei habar n-au de criptomonede, așa că este puțin probabil să fi putut retrage în mod corect fondurile din conturi. Ei au transmis pur și simplu organizatorului toate informațiile, iar această persoană (sau mai multe persoane) și-au transferat criptomonedele.

Întrebarea este cât de mulți bani ascundea Novak în portofelele sale electronice. Înainte de moartea sa, controversatul escroc, care se prezenta drept „prietenul lui Pavel Durov”, își promova pe internet aplicația inovatoare pentru transferul rapid de criptomonede. În realitate, însă, după cum se plâng victimele cripto-traderului, el i-a înșelat nu numai pe investitori (printre care se aflau și oameni de afaceri străini), ci și pe propriii dezvoltatori.

500 de milioane de dolari, bani de buzunar

Se zvonește că în Emiratele Arabe Unite familia Novak trăia cu 500 de milioane de dolari „bani de buzunar”, arată sursa citată.

„Dacă dăm crezare acestei sume, atunci este clar că este vorba de bani murdari, inclusiv de la mafia drogurilor, corupți și traficanți de arme. Dar nu este atât de ușor să scapi de ei”, argumentează Roman Romachev, directorul general al agenției de tehnologii de informații „R-Techno”. Probabil că suma era totuși mai mică, dar Novak putea avea multe portofele: zeci, chiar sute. Fiecare dintre ele avea nevoie de propria cheie, nume de utilizator și parolă.

Mai simplu spus, răpitorii-ucigași i-au cerut lui Novak o cantitate uriașă de date, ceea ce nu se poate face în câteva secunde, de aceea l-au torturat, pentru ca acesta să fie cât se poate de sincer cu răpitorii și să le spună totul, consideră anchetatorii. Dar, desigur, nu este sigur că Roman nu a ascuns ceva de criminali. Chiar dacă tot ce era în conturile cuplului a fost furat, soții Novak mai au înregistrate mașini de lux în valoare de cel puțin 150 de milioane de ruble la care se adaugă și proprietățile imobiliare din Dubai.

