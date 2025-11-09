Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Un milionar rus din domeniul criptomonedelor și soția sa, care dispăruseră în urmă cu o lună în Emiratele Arabe Unite, au fost găsiți dezmembrați într-un deșert.

Roman și Anna Novak au fost văzuți ultima dată înainte de a pleca cu mașina spre o întâlnire cu „investitori neidentificați”, lângă un lac din stațiunea montană Hatta, din Dubai, scrie Metro.

Ulterior s-a raportat că cei doi au fost răpiți, iar răpitorii au cerut o „răscumpărare mare” – care însă „nu a fost plătită”.

Trei suspecți ruși, reținuți

Trupurile lor au fost descoperite îngropate în deșert, la aproape o lună după ce au fost uciși. Rudele din Rusia au alertat autoritățile locale, iar până acum trei suspecți au fost reținuți în Sankt Petersburg, precum și în regiunile Stavropol și Krasnodar. Aceștia au fost identificați drept cetățenii ruși Konstantin Shakht, fost ofițer de poliție, Yury Sharypov și Vladimir Dalekin.

Suspecții au fost plasați în arest preventiv până pe 28 decembrie.

Roman și Anna – care se lăudau pe rețelele sociale cu viața lor luxoasă din Dubai, între mașini scumpe și zboruri cu avioane private – ar fi fost „șantajați” pentru criptomonede, potrivit unor surse din anchetă. Cei doi aveau contacte influente, inclusiv cu miliardarul Pavel Durov, fondatorul platformei Telegram.

Svetlana Petrenko, reprezentantă a Comitetului de Investigații din Rusia, a declarat: „Ancheta a stabilit că asasinii au avut complici care au ajutat la organizarea răpirii. Aceștia au închiriat mașini și spații unde victimele au fost ținute cu forța. După crimă, făptașii au aruncat cuțitele și bunurile personale ale victimelor în diferite emirate.”

Se presupune că suspecții s-au întors ulterior în Rusia. Comitetul a precizat că Roman și Anna urmau să se întâlnească cu investitori neidentificați în Hatta.

Șoferul lor personal i-a dus într-o parcare de lângă lac, unde au fost preluați de o altă mașină și au plecat spre întâlnire. După acest moment, legătura cu cei doi a fost pierdută.

În acel timp, Roman a trimis mesaje unor cunoștințe, spunând că este „blocat în munți, la granița cu Omanul” și că are nevoie urgent de 200.000 de dolari. Telefoanele cuplului au fost localizate câteva zile în Hatta, apoi în Oman și în Cape Town, unde semnalele au dispărut la începutul lunii trecute.

Autoritățile din Rusia și Emiratele Arabe Unite colaborează în cadrul anchetei privind crima.

Milionarul, investigat pentru deturnarea a milioane de lire sterline

În momentul dispariției, Roman era deja investigat pentru presupusa deturnare a peste 380 de milioane de lire sterline de la investitori în criptomonede, sub pretextul dezvoltării unei afaceri. Printre presupusele victime se numără „oameni de afaceri din China și din țările din Orientul Mijlociu, potrivit unui raport rusesc.

Roman Novak a fondat platforma Fintopio, promițând transferuri rapide de criptomonede și parteneriate cu mari companii de tehnologie, și a atras investitori din Rusia, China și Orientul Mijlociu. În noiembrie 2020, Novak a fost condamnat pentru fraudă și a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare la Sankt Petersburg pentru înșelarea partenerilor în proiecte de investiții și criptomonede.

A fost eliberat în 2023, după care s-a mutat în străinătate și a continuat să atragă investiții în noi întreprinderi. Cuplul lasă în urmă doi copii mici, care au fost încredințați în grija rudelor.

