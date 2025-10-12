Un cunoscut trader de criptomonede a fost găsit mort într-un Lamborghini în Kiev, după ce piața cripto s-a prăbușit

Un trader ucrainean de criptomonede a fost găsit mort la Kiev după ce piața de monede cripto s-a prăbușit. Autoritățile tratează acum incidentul ca pe o posibilă sinucidere, potrivit poliției locale, citată de Fox News .

Konstantin Galici (mai cunoscut sub numele de Kostia Kudo) a fost găsit în interiorul unui Lamborghini Urus în districtul Obolonski din Kiev, pe 11 octombrie, cu o rană de glonț la cap.

Conform rapoartelor poliției, la fața locului a fost găsită și o armă de foc înregistrată pe numele său.

Un comunicat publicat pe canalul Telegram al Departamentului de Poliție din Kiev a precizat că urmează să se stabilească dacă moartea a fost auto-provocată sau dacă a fost vorba de o crimă.

Conform sursei citate, cu o zi înainte de moartea sa, „bărbatul le-a spus rudelor că se simțea deprimat din cauza dificultăților financiare și le-a trimis și un mesaj de rămas bun”.

O altă declarație a fost publicată pe canalul oficial Telegram al lui Galici, în care se spune: „Konstantin Kudo a decedat în mod tragic. Cauzele sunt în curs de investigare. Vă vom ține la curent cu orice noutăți”.

Galici, în vârstă de 32 de ani, era o figură cunoscută în comunitatea criptomonedelor din Ucraina și internațională.

El a fost cofondator al academiei de tranzacționare Cryptology Key și a fost un influencer și strateg activ pe piețele de active digitale.

Moartea lui Galici a survenit în momentul în care piața criptomonedelor a început să înregistreze o cădere mare.

Prăbușirea a fost declanșată după ce președintele Donald Trump a anunțat aplicarea unei taxe vamale de 100% asupra importurilor din China, împreună cu noi controale asupra exporturilor de software critic.

Această mișcare a stârnit panică în rândul investitorilor și a declanșat o lichidare masivă a criptomonedelor.

De asemenea, piața bursieră americană s-a prăbușit cu 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi.

