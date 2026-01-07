Rapperul 6ix9ine, încântat că împarte închisoarea cu Nicolas Maduro şi Luigi Mangione. „Sunt atât de norocos”

07-01-2026 | 11:06
Tekashi 6ix9ine
Rapperul american Tekashi 6ix9ine, aflat marți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, a sărbătorit faptul că se află în aceeași închisoare cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, relatează EFE.

Ioana Andreescu

„Sunt pe cale să-l întâlnesc pe preşedintele Venezuelei. Sunt atât de norocos să fiu închis alături de preşedinţi", a spus rapperul într-un videoclip postat pe contul său de Instagram înainte de a intra în centrul penitenciar pentru încălcarea perioadei de probă.

6ix9ine s-a declarat totodată bucuros să-l întâlnească pe Mangione, deţinut în centru pentru presupusa ucidere a lui Brian Thompson, directorul general al unei companii americane de asigurări de sănătate. Mangione a devenit un fel de idol, mai ales pe reţelele de socializare.

„Urmează să am cea mai bună echipă de baschet pe care aţi văzut-o vreodată în închisoare", a scris el în postare.

Cântăreţul, a cărui mamă este mexicană şi tatăl este portorican, şi-a amintit că în timpul unei încarcerări anterioare s-a aflat în aceeaşi închisoare cu artistul Sean "Diddy" Combs şi cu fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, precum şi cu alţi deţinuţi de profil înalt.

6ix9ine
Cunoscutul rapper 6ix9ine a iscat isterie în capitala Cubei. A aruncat cu bancnote de o sută de dolari spre fani | VIDEO

Rapperul s-a întors la închisoare

Rapperul s-a întors la închisoare unde execută o pedeapsă de trei luni, după ce un judecător a stabilit că a încălcat termenii perioadei de probă prin acumularea de noi incidente violente şi probleme juridice în timp ce se afla încă sub supraveghere judiciară.

Aceasta este a doua oară în ceva mai mult de un an când rapperul este condamnat la închisoare pentru încălcarea perioadei de probă.

Vreme rea în mare parte din țară. Situații critice din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute

Sursa: Agerpres

