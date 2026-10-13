Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și-a dat demisia din funcție în urma unor informații potrivit cărora ar fi îndemnat un donator care dorea să aibă acces la Casa Albă să achite o datorie de 100.000 de dolari de pe un card de credit, în timp ce se pregătea pentru audierea de confirmare în fața Senatului, anul trecut, scrie POLITICO.

„Deși mandatul meu de ambasador se apropie de sfârșit, angajamentul meu față de președintele Trump, mișcarea «America First» și țara pe care o iubesc nu se va sfârși niciodată”, a declarat Guilfoyle marți, într-o postare pe rețelele sociale.

„Doresc, de asemenea, să mă refer la recentele acuzații aduse împotriva mea. Aceste acuzații sunt false și intenționez să-mi apăr cu fermitate numele, reputația și integritatea. Mi-am dedicat viața profesională luptei pentru dreptate, susținerii a ceea ce este corect și apărării valorilor care fac din America o țară excepțională. Nu voi permite ca acuzațiile false să definească deceniile mele de serviciu public”, a adăugat ea.

Trump se gândise deja să o demită pe Kimberly Guilfoyle

Plecarea ei a survenit la doar câteva ore după ce Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a președintelui, a declarat reporterilor că administrația Trump i-a cerut să demisioneze. Luni, președintele Donald Trump a declarat presei că ia în considerare demiterea ei.

Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, a fost supusă unei atenții intense în ultimele zile, după ce un articol din „Wall Street Journal” de săptămâna trecută a dezvăluit comunicări cu Eric Deters, un donator republican care a afirmat că ea l-a îndemnat să-i transfere banii prin American Express.

Avocații ei au contestat autenticitatea mesajelor obținute de jurnaliștii de la Wall Street Journal, susținând că aceasta ar fi avut de recuperat de bani pentru discursuri susținute înainte de nominalizarea sa. Această afirmație, însă, a fost negată de donator.

Așadar, după ce și-a anunțat demisia, Donald Trump a spus că nu era membră a familiei sale și că a decis să se despartă de ea din cauza informațiilor apărute în presă, fără să fi discutat personal cu aceasta.

Potrivit unei alte relatări a publicației, Guilfoyle ar fi cerut unui om de afaceri american să o ajute să participe la o cină organizată pentru Eric Trump, promițându-i în schimb că îi va „oferi lumea”. Avocatul ei a contestat și această relatare.

În cele din urmă, scandalul a devenit prea amplu pentru a mai fi ignorat de administrația Trump. Un apropiat al Casei Albe a declarat că acuzațiile de corupție erau prea evidente, iar Grecia era prea importantă strategic pentru ca situația să poată fi trecută cu vederea. Acesta a remarcat că, spre deosebire de alte persoane apropiate președintelui, Guilfoyle nu a beneficiat de protecția administrației.

Ea s-a remarcată în cercul lui Donald Trump atât prin relația cu fiul cel mare al său, Don Jr., cât și prin rolul important jucat în campaniile electorale republicane.

Scandal uriaș în Grecia

Demisia sa a declanșat critici din partea opoziției din Grecia, care acuză Guvernul de la Atena că nu a apărat interesele naționale și nu a cerut explicații în legătură cu presupusele amenințări la adresa unui ministru grec și cu posibilele conflicte de interese economice.

Reprezentanții opoziției au avertizat că Grecia riscă să fie folosită ca teren pentru interesele economice și energetice ale cercului lui Trump, în detrimentul populației. În schimb, ministrul de Externe, Giorgos Gerapetritis, a susținut că nu era necesară convocarea ambasadoarei, întrucât ministrul vizat negase că ar fi fost amenințat.

Partidele de opoziție de dreapta și de extremă dreapta văd în spatele atacurilor împotriva lui Guilfoyle interese turcești. Liderul partidului ultranaționalist „Soluția Greacă”, Kyriakos Velopoulos, a afirmat că articolele defăimătoare la adresa lui Kimberly sunt plătite pentru a aduce prejudicii intereselor Greciei.

„Încearcă să o distrugă pe Kimberly, proiectul GNL și Coridorul Vertical, iar în Grecia există jurnaliști care se bucură de pe urma acestui lucru. Așa-zișii stângiști, anti-greci”, a spus Velopoulos.