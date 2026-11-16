Acum, agresorul care ar fi folosit toporul este arestat pentru tentativă de omor, iar celălalt a fost plasat sub control judiciar.

Întâmplarea violentă a avut loc în comuna Pungești, județul Vaslui. Cei trei bărbați au băut împreună câteva ore, iar apoi au mers la un vecin să îl ajute la treabă.

Care e starea victimei

În timp ce lucrau, unul dintre ei i-a cerut prietenului său o țigară. Când a fost refuzat, a început să îl lovească cu pumnii. Cel de-al treilea, de 55 de ani, în loc să îi despartă, a pus mâna pe un topor și l-a lovit în cap pe cel deja doborât la pământ de lovituri.

Proprietarul gospodăriei unde munciseră cei trei a sunat la 112. Victima a ajuns la spital în Vaslui și, ulterior, la Iași. Aici, tânărul a fost dus direct în sala de operație. Medicii au stabilit că viața lui a fost pusă în pericol. Acum, cei doi agresori au fost reținuți de polițiști.

Ingrid Botezatu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui: „Unul dintre inculpați i-a aplicat vătămatului mai multe lovituri cu pumnii în zona feței. A intervenit cel de-al doilea inculpat, care a aplicat vătămatului o lovitură cu un obiect tăietor, în zona capului, lovitură în urma căreia vătămatul a rămas în stare de inconștiență.”

Victima, de 33 de ani, este acum în spital, sub supraveghere medicală. Cunoscuții celor trei sunt șocați de violența atacului, mai ales că erau cu toții prieteni.

Individul de 55 de ani, care a dat cu toporul, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă de omor. Celălalt, reținut inițial, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru loviri și alte violențe.