Din fericire, există câteva metode simple prin care poți dezaburi rapid parbrizul și geamurile laterale. Contează foarte mult cum folosești aerul condiționat, încălzirea și ventilația, dar și cum previi acumularea umezelii în mașină.

De ce se aburesc geamurile mașinii, mai ales în sezonul rece

Geamurile mașinii se aburesc atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu sticla rece. Din cauza diferenței de temperatură, vaporii de apă din aer se transformă în picături foarte mici, care se depun pe parbriz, pe geamurile laterale și pe lunetă. Acest fenomen poartă numele de condens și apare mai des toamna și iarna, când afară este frig, iar în mașină pornim căldura.

Chiar și respirația noastră contribuie la aburirea geamurilor. De fiecare dată când respirăm, eliberăm vapori de apă care se acumulează în interiorul mașinii. Cu cât sunt mai multe persoane în autoturism, cu atât aerul devine mai umed. Așa se explică de ce, uneori, geamurile încep să se aburească la doar câteva minute după ce te-ai urcat în mașină. Fenomenul este și mai vizibil atunci când autoturismul a stat mai mult timp parcat afară, în frig, iar parbrizul nu a apucat încă să se încălzească.

La apariția condensului contribuie și hainele ude, umbrelele, încălțămintea plină de zăpadă sau covorașele umede. Odată ce pornești căldura în mașină, apa din aceste obiecte începe să se evapore, iar aerul din interior devine tot mai umed. Dacă geamurile sunt închise și ventilația nu funcționează corespunzător, umezeala ajunge din nou pe suprafața rece a geamurilor.

O altă explicație pentru aburirea geamurilor este folosirea pentru prea mult timp a funcției de recirculare a aerului. Atunci când această funcție este activată, aerul proaspăt de afară nu mai pătrunde în mașină, iar cel umed rămâne în interior. Geamurile se pot aburi frecvent și dacă filtrul de habitaclu este înfundat, dacă sistemul de ventilație are probleme sau dacă apa pătrunde în mașină prin garniturile ușilor.

În diminețile geroase, poți observa chiar și gheață pe interiorul parbrizului. Acest lucru se întâmplă atunci când temperatura sticlei scade sub punctul de îngheț, iar umezeala depusă pe geam se transformă în mici cristale de gheață.

Cum dezaburești rapid geamurile mașinii

Cea mai eficientă metodă prin care poți dezaburi rapid geamurile mașinii este să pornești căldura și aerul condiționat în același timp. Deși mulți șoferi obișnuiesc să folosească aerul condiționat doar vara, când temperaturile sunt ridicate, acesta este foarte util și iarna. Aerul cald ajută la evaporarea picăturilor de apă de pe geamuri, în timp ce aerul condiționat reduce umiditatea din interiorul mașinii.

Pornește funcția de dezaburire a parbrizului. Majoritatea mașinilor moderne au un buton special pentru dezaburire, pe care îl poți recunoaște după simbolul unui parbriz cu săgeți orientate în sus. Odată activată, această funcție trimite aerul direct către parbriz. În funcție de modelul mașinii, poate porni automat și aerul condiționat, poate mări viteza ventilatorului și poate opri recircularea aerului, notează RAC.co.uk.

Dacă mașina ta nu are o funcție automată de dezaburire, poți obține același rezultat urmând câțiva pași simpli:

· Pornește motorul și sistemul de ventilație,

· Direcționează aerul către parbriz,

· Setează temperatura pe cald și mărește viteza ventilatorului,

· Pornește aerul condiționat, chiar dacă afară este frig,

· Oprește recircularea aerului, astfel încât aerul proaspăt de afară să poată pătrunde în mașină,

· Activează încălzirea lunetei și a oglinzilor laterale, dacă mașina ta are aceste funcții.

O altă metodă care te poate ajuta este să deschizi puțin geamurile laterale. Acest truc este util mai ales dacă în mașină se află mai multe persoane sau dacă ai urcat cu hainele și încălțămintea ude. Aerul rece de afară poate reduce umiditatea din interior, astfel încât condensul să dispară mai repede. Poți apela la această metodă și atunci când aerul condiționat al mașinii nu funcționează.

Încearcă să nu ștergi parbrizul cu mâna sau cu mâneca hainei. Chiar dacă pe moment geamul pare mai curat, poți lăsa urme care îți vor afecta vizibilitatea. Dacă trebuie să ștergi condensul, folosește o lavetă curată din microfibră. Pentru a evita ca geamurile să se aburească din nou, lasă ventilația să aducă aer proaspăt de afară și menține aerul condiționat pornit chiar și după ce parbrizul s-a dezaburit.

Ce setări trebuie să folosești la aerul condiționat și ventilație

Pentru a dezaburi rapid geamurile mașinii în sezonul rece, este important să folosești corect căldura, aerul condiționat și ventilația. Mulți șoferi pornesc doar căldura atunci când observă că parbrizul începe să se aburească, fără să știe că aerul condiționat poate ajuta la eliminarea mai rapidă a condensului. În timp ce aerul cald contribuie la evaporarea picăturilor de apă de pe geamuri, aerul condiționat reduce umezeala din interiorul mașinii. Cele două pot funcționa în același timp, chiar și iarna, atât timp cât temperaturile de afară permit funcționarea sistemului de climatizare.

· Direcționează aerul către parbriz. Dacă mașina ta are o funcție de dezaburire rapidă, cunoscută și sub denumirea de MAX Defrost, pornește-o. În funcție de modelul mașinii, această funcție poate regla automat temperatura, viteza ventilatorului și aerul condiționat. Dacă autoturismul are un sistem de climatizare manual, selectează butonul cu simbolul parbrizului, astfel încât aerul să ajungă direct pe geamul din față.

· Mărește viteza ventilatorului și setează temperatura pe cald. Cu cât aerul cald ajunge cu mai multă putere pe parbriz, cu atât picăturile de apă depuse pe sticlă se vor evapora mai repede. Odată ce geamurile s-au dezaburit, poți reduce viteza ventilatorului și poți regla temperatura astfel încât să te simți confortabil în mașină. Nu trebuie să lași căldura pornită la maximum pe tot parcursul drumului.

· Pornește aerul condiționat. Apasă butonul A/C chiar dacă ai setat temperatura pe cald. Aerul condiționat ajută la reducerea umezelii din interiorul mașinii, fără să fie nevoie să introduci aer rece. Trebuie să ții cont însă de faptul că, atunci când temperaturile de afară sunt foarte scăzute, unele sisteme de climatizare nu mai pot elimina umezeala din aer, chiar dacă ai apăsat butonul A/C.

· Oprește recircularea aerului. Este una dintre cele mai importante setări pe care trebuie să le faci atunci când geamurile mașinii se aburesc. Dacă lași recircularea pornită, același aer umed va continua să circule în interiorul autoturismului. Alege setarea care permite pătrunderea aerului proaspăt de afară, pentru ca umezeala acumulată în mașină să se reducă.

· Pornește încălzirea lunetei și a oglinzilor laterale. Pentru a dezaburi geamul din spate, folosește butonul special destinat acestei funcții. La multe mașini, odată cu încălzirea lunetei, se activează și încălzirea oglinzilor laterale, ceea ce ajută la îndepărtarea condensului și îți permite să vezi mai bine în jurul autoturismului. După ce toate geamurile s-au dezaburit, poți reveni la setările obișnuite. Este bine însă să lași aerul condiționat pornit și să permiți în continuare pătrunderea aerului proaspăt, pentru ca geamurile să nu se aburească din nou.

Cum previi apariția condensului în interiorul mașinii

Dacă vrei să previi aburirea geamurilor, trebuie să reduci umezeala din interiorul mașinii și să te asiguri că aerul circulă corespunzător. Iarna, aducem deseori în autoturism apă sau zăpadă pe haine, încălțăminte și umbrele. Când pornim căldura, apa începe să se evapore, iar aerul din mașină devine tot mai umed. Dacă această umezeală nu este eliminată, se va depune din nou pe geamurile reci. Din acest motiv, parbrizul se poate aburi la scurt timp după ce l-ai curățat.

· Nu lăsa hainele și covorașele ude în mașină. După o zi în care a plouat sau a nins, scoate din autoturism umbrelele, hainele umede și celelalte obiecte în care s-a acumulat apă. Înainte de a urca în mașină, scutură bine încălțămintea și ai grijă să usuci periodic covorașele. Dacă acestea sunt din material textil și au absorbit multă apă, este bine să le scoți din autoturism și să le pui la loc abia după ce s-au uscat complet.

· Curăță regulat geamurile pe interior. Praful, grăsimea și murdăria care se acumulează pe parbriz fac ca acesta să se aburească neuniform și să îți fie mai greu să vezi prin el. Pentru a curăța geamurile, folosește o soluție specială pentru sticla mașinii și o lavetă curată din microfibră, astfel încât să nu rămână urme pe suprafața lor.

· Aerisește mașina și nu folosi recircularea aerului pentru perioade lungi. Lasă aerul proaspăt de afară să pătrundă în interiorul autoturismului prin sistemul de ventilație, mai ales atunci când călătorești cu mai multe persoane. Dacă vremea îți permite, poți deschide puțin geamurile laterale, pentru ca aerul umed să iasă din mașină. De asemenea, folosirea aerului condiționat chiar și în sezonul rece te poate ajuta să menții un nivel mai scăzut al umidității.

· Verifică filtrul de habitaclu și dacă există infiltrații de apă. Dacă observi că geamurile se aburesc des, deși folosești corect aerul condiționat și ventilația, este posibil ca filtrul de habitaclu să fie înfundat sau ca sistemul de ventilație să nu funcționeze corespunzător. Uită-te și la mocheta din mașină, inclusiv în zonele de sub covorașe, pentru a vedea dacă este umedă. Apa poate pătrunde în autoturism prin garniturile deteriorate sau prin alte zone ale caroseriei, iar umezeala care se acumulează în timp poate duce chiar la apariția mucegaiului.

O altă variantă prin care poți reduce umezeala din mașină este să folosești un dezumidificator special pentru autoturisme, cu granule absorbante sau gel de silice. Acesta poate fi util mai ales dacă mașina stă mult timp parcată afară.

Ce obiecte și soluții te pot ajuta să eviți geamurile aburite

Pe lângă folosirea corectă a aerului condiționat și a ventilației, există câteva obiecte și produse care te pot ajuta să eviți aburirea geamurilor mașinii, mai ales în sezonul rece. Unele absorb umezeala din interiorul autoturismului, iar altele reduc formarea condensului pe suprafața geamurilor. Multe dintre aceste produse sunt accesibile, simplu de folosit și le poți păstra în mașină pe tot parcursul anului.

Săculeții dezumidificatori pentru mașină sunt foarte utili în zilele reci și ploioase. Aceștia conțin materiale care absorb umezeala, cum ar fi gelul de silice, și ajută astfel la reducerea condensului. Îi poți așeza în compartimentele din portiere sau îi poți fixa într-un loc sigur, sub scaune. Unele modele pot fi folosite de mai multe ori, fiind suficient să le usuci conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Ai grijă însă să îi fixezi bine, pentru ca aceștia să nu se deplaseze în timpul mersului și să ajungă în apropierea pedalelor.

Laveta din microfibră și buretele special pentru dezaburire sunt alte două obiecte pe care este bine să le ai la îndemână în mașină. Cu ajutorul lor poți îndepărta rapid picăturile de apă care se formează pe interiorul parbrizului. O lavetă curată din microfibră absoarbe apa și lasă mai puține urme pe sticlă decât un șervețel obișnuit sau mâneca hainei. Folosește-o doar atunci când mașina este oprită, iar după ce ai șters geamurile, las-o să se usuce, potrivit Adac.de.

Soluțiile anti-aburire pentru geamurile auto sunt special concepute pentru a reduce apariția condensului pe interiorul parbrizului și al geamurilor laterale. Aceste produse lasă pe sticlă un strat foarte subțire, care împiedică formarea micilor picături de apă ce afectează vizibilitatea. Înainte de a aplica soluția, trebuie să cureți bine geamurile. Întinde apoi produsul uniform, cu ajutorul unei lavete moi, respectând instrucțiunile producătorului. Pentru a-și păstra efectul, soluția trebuie aplicată periodic. De asemenea, verifică dacă produsul este potrivit pentru geamurile mașinii tale, mai ales dacă acestea au folie.

Covorașele din cauciuc îți pot fi de mare ajutor în sezonul rece, când urci în mașină cu încălțămintea udă sau plină de zăpadă. Spre deosebire de covorașele textile, care absorb apa și se usucă mai greu, cele din cauciuc sunt mult mai ușor de scos, scuturat și șters. Poți alege modele cu margini ridicate, care împiedică apa să se scurgă pe mocheta mașinii. Este important să golești și să usuci covorașele periodic, astfel încât apa strânsă în ele să nu se evapore în interiorul autoturismului atunci când pornești căldura.

Soluția pentru curățarea geamurilor auto este un alt produs pe care merită să îl ai în mașină. În timp, pe interiorul parbrizului se adună praf, grăsime și alte impurități care pot accentua aburirea și îți pot afecta vizibilitatea. Dacă obișnuiești să cureți geamurile cu un produs potrivit pentru sticla auto și cu o lavetă care nu lasă scame, vei reduce problemele cauzate de condens și vei avea geamuri mai curate.

Spuma de ras este un alt truc la care apelează unele persoane pentru a împiedica aburirea geamurilor. Tot ce trebuie să faci este să întinzi o cantitate mică de spumă pe interiorul geamului, apoi să o ștergi bine cu o lavetă curată, până când nu mai rămân urme vizibile. Stratul foarte subțire care rămâne pe sticlă poate reduce aburirea pentru o perioadă de timp.

Atunci când vine vorba despre parbrizul mașinii, este de preferat să folosești produse special concepute pentru geamurile auto, astfel încât să eviți urmele care îți pot afecta vizibilitatea, mai ales când conduci noaptea.