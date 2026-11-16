Printre obiective se numără atingerea ţintei de deficit în decembrie, stabilirea bugetului pe anul următor, continuarea ieşirilor pe pieţele de capital şi menţinerea ratingului, scrie News.ro.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) apreciază că cea mai mare problemă a României în acest moment o constituie „răbdarea”, care s-a erodat în timp.

Isărescu spune că răbdarea populației s-a erodat

„Eu recunosc că cea mai mare problemă acum a României, dacă tot aţi ajuns aici, este răbdarea. Din păcate, programul a cam erodat răbdarea populaţiei şi de aceea, pe cât posibil, e cazul ca noi, Banca Naţională şi dumneavoastră, media, să nu mai erodăm şi suplimentar răbdarea. Vom ieşi la suprafaţă categoric. Repet, este greu să ieşi dintr-o politică prociclică", a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Mugur Isărescu.

Acesta a afirmat că, din experienţa nu numai a României, „lumea nu realizează că proverbul acela românesc, «să-ţi faci vara sanie şi iarna trăsură», este perfect adevărat".

„Dacă în timp de creştere economică, din considerente electorale, tu stimulezi şi mai mult creşterea economică, ţi-ai tras toate cartuşele şi când ai nevoie să foloseşti stimulante pentru creşterea economică, nu le mai ai. Şi noi am fost în situaţia asta. Dar uitaţi că economia uşor, uşor îşi revine", a adăugat guvernatorul BNR.

Isărescu consideră că este important pentru România să iasă în primăvară cu "capul sus" şi să aibă acces la finanţare.

Guvernul trebuie să atingă ținta de deficit

Trebuie, însă, îndeplinite mai multe puncte", iar dintre acestea trei sunt pe punctul de a fi realizate.

„Avem nevoie de credibilitate, buget sănătos, relaţie bună cu agenţiile de rating. Deci cam trei puncte s-au îndeplinit. S-a menţinut ratingul, avem un guvern, deci s-a rezolvat criza politică, s-a făcut o primă revizuire a bugetului şi o ieşire pe pieţele de capital, mai avem cel puţin trei. Să atingem ţinta, în decembrie, să facem bugetul pe anul următor şi să ieşim în continuare pe pieţele de capital să ne menţinem ratingul, aşa în viteză", a declarat Mugur Isărescu.

Acesta spune că primul lucru pe care îl va face BNR anul viitor este să vadă cum va arăta bugetul. Guvernatorul precizează că economia îşi revine treptat şi nu exclude o politică de relaxare monetară în 2027.