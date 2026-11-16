În prezent, ei pot lăsa pasageri în afara localității, dar nu au voie să preia comenzi din împrejurimi. Singura excepție de la această regulă este zona București-Ilfov.

Cel mai bun exemplu privind limitările legii vine de la Aeroportul Brașov, spun inițiatorii legii. Acesta se află, de fapt, pe raza localității Ghimbav, iar șoferii Bolt și Uber din Brașov n-au voie, legal, să preia pasagerii care aterizează acolo.

Șofer: „E total aiurea și pentru străini, și pentru oricine. Vii la aeroport și vezi că nu-ți vine nicio mașină.”

Călătorii sunt nemulțumiți.

Femeie: „Ar fi foarte bine să pot să comand, să nu stau.”

Bărbat: „Mă gândesc că și ei ar trebui să fie lăsați să preia clienții...”

Iar pentru străini este de-a dreptul derutant.

Turist: „Dacă suntem turiști, nu ar trebui să ne gândim la asta... că oamenii ar trebui să fie de aici sau din altă parte. Noi doar rezervăm.”

Turist: „Cred că e greșit, pentru că până la urmă beneficiul pentru client ar trebui să fie pe primul loc.”

Și la Sibiu, mulți șoferi și clienții lor sunt puși în încurcătură de limitarea geografică. Acest mall, amplasat la câteva sute de metri de ieșirea din oraș, se află în Șelimbăr.

Tânără: „Au fost situații în care a fost refuzată cursa. Nu le este permis. Practic, nici vina lor nu ar fi.”

Mulți șoferi ignoră legea, dar riscă să fie amendați.

Șofer: „Mulți nici nu știu treaba asta, mergem oriunde.”

Proiectul de lege aflat pe masa Senatului își propune să rezolve problema – dacă se aprobă, șoferii vor putea activa legal în întreaga zonă metropolitană în care își au sediul. Această regulă este valabilă acum doar în București-Ilfov.