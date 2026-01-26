Imaginea pictată a mai multor avioane avariate pe puntea de zbor a unui portavion are următorul mesaj: ”Dacă semeni vânt, vei culege furtună”, atât în limba farsi, cât și în limba engleză, potrivit Associated Press.

Dezvelirea muralului din Piața Enghelab are loc în momentul în care portavionul USS Abraham Lincoln și navele de război care îl însoțesc se îndreaptă spre această regiune. Președintele american Donald Trump a declarat că navele sunt deplasate „pentru orice eventualitate”, în cazul în care decide să ia măsuri.

„Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va fi nevoie să o folosim”, a declarat Trump joi.

Piața Enghelab este folosită pentru adunări convocate de stat, iar autoritățile schimbă imaginea de acolo în funcție de evenimentele naționale. Sâmbătă, comandantul Gărzii Revoluționare paramilitare iraniene a avertizat că forțele sale sunt „mai pregătite ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”.

Tensiunile dintre SUA și Iran au crescut în urma represiunii brutale a protestelor naționale, în urma cărora mii de oameni au fost uciși și zeci de mii arestați. Trump a amenințat cu acțiuni militare dacă Iranul va continua să ucidă protestatari pașnici sau va efectua execuții în masă ale celor reținuți.

Nu au mai avut loc proteste de câteva zile, iar Trump a afirmat recent că Teheranul a oprit execuțiile a aproximativ 800 de protestatari arestați – o afirmație pe care procurorul șef al Iranului a calificat-o drept „complet falsă”.

Trump a indicat însă că își păstrează opțiunile deschise, afirmând joi că orice acțiune militară ar face ca atacurile americane din iunie anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene să „pară o nimica toată”.

