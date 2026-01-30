Hoţii au folosit gaz lacrimogen pentru a fura bagajele care conţineau banii. Jaful a avut loc joi, în jurul orei locale 21:30, în apropierea gării Ueno, un cartier popular printre turişti, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Tokyo.

Ea a refuzat să dea mai multe detalii, dar presa locală a relatat că victimele erau un grup de cinci cetăţeni chinezi şi japonezi care încercau să încarce într-un vehicul valizele conţinând aproximativ 420 de milioane de yeni (2,3 milioane de euro).

Potrivit canalului Fuji TV, victimele au explicat anchetatorilor că banii erau destinaţi caselor de schimb valutar.

De asemenea, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat cu gaz lacrimogen de un grup de trei bărbaţi în noaptea de joi spre vineri într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda.

Poliţia investighează o posibilă legătură între cele două atacuri, potrivit postului de televiziune TBS.

