Vremea se va răci semnificativ şi se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între minus 14 şi minus 10, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Gerul va continua până miercuri.

ANM anunţă că, până duminică, la ora 18.00, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.

„În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ şi se vor acumula 10...20 l/mp şi izolat 25 l/mp. În restul ţării precipitaţiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte şi în Moldova şi mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei şi gheţuş”, a transmis ANM.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice şi sudice cu viteze de 40...60 km/h.

„Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea şi estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 şi -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei”, a precizat ANM.

Meteorologii anunţă că, până miercuri (4 februarie), vremea se va menţine deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea şi dimineaţa, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

De asemenea, a fost emisă o avertizare Cod galben, pentru intervalul 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00.

„În intervalul menţionat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei şi în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h”, a transmis ANM.

