Totuși, debutul planificat pentru 2025 a fost amânat din cauza unei clădiri cu bulină roşie, a declarat pentru Profit.ro Radu Savopol, fondatorul lanţului de cafenele.

„Am mai amânat deocamdată pentru că nu era spaţiu, era cu probleme, avea bulină şi n-am putut să deschidem”, explică Savopol, precizând că pentru 2026 vizează „măcar 2-3 locaţii” în „zona centrală şi semi-centrală” a Capitalei.

Lacto Bar, apărut în anii ’60 şi dispărut după 1989, era cunoscut pentru oferta de produse lactate şi preparate simple, celebra locaţie de lângă fosta cofetărie Scala din centrul Bucureştiului fiind celebră pentru mămăliguţa proaspătă servită cu brânză şi smântână la 6 lei.

Drepturile asupra mărcii au fost obţinute de la Raul Ciurtin, fondatorul Albalact, vândut ulterior către Lactalis. „Rar am întâlnit în România astfel de oameni de business care să fie atât de deschişi şi de amabili”, a menţionat anterior Savopol.

Ce presupune conceptul Lacto Bar

Conceptul Lacto Bar by 5 to go, anunţat iniţial cu o investiţie de până în 100.000 de euro pentru prima unitate, propune produse din zona lactatelor – granola cu iaurt, lactate pentru acasă, quiche-uri, plăcinte coapte în locaţie şi sendvişuri – utilizând atât produse artizanale, cât şi ale marilor producători precum Lactalis sau Danone.

„Ne-am uitat după branduri cu nostalgie şi aşa a apărut ideea Lacto Bar. După ce lansezi peste 600 de cafenele, vrei să vii şi cu noutăţi la nivel de concepte”, explica Savopol.

Lansată în 2015, reţeaua 5 to go a depăşit 700 de unităţi, fiind în prezent cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est. Anul trecut, compania a devenit furnizor pentru lanţul Good2Go, a semnat parteneriat cu benzinăriile OSCAR şi a lansat conceptul de franciză Espresso – rulote amplasabile în zone greu accesibile.





