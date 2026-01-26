Maliki, figură centrală a vieţii politice din Irak, a primit sâmbătă sprijinul principalei alianţe a ţării, Cadrul de coordonare, care deţine majoritatea în Parlament şi are diverse legături cu Teheranul.

Rubio transmite un avertisment clar Bagdadului

În timpul unei conversaţii telefonice cu actualul prim-ministru Mohamed Shia al-Sudani, Rubio şi-a exprimat speranţa că viitorul guvern irakian va face din ţară „o forţă de stabilitate, prosperitate şi securitate în Orientul Mijlociu".

„Secretarul a subliniat că un guvern controlat de Iran nu poate prioritiza cu succes propriile interese ale Irakului, nu poate ţine Irakul departe de conflictele regionale ori să facă să progreseze parteneriatul reciproc avantajos dintre SUA şi Irak", potrivit purtătorului său de cuvânt, Tommy Pigott.

Un eventual guvern irakian pro-iranian ar fi o rază de speranţă pentru Teheran, care se confruntă cu dificultăţi atât pe plan intern, cât şi internaţional.

Teheranul caută sprijin pe fondul crizelor interne

Republica Islamică este zguduită de o amplă mişcare de contestare de la sfârşitul lunii decembrie. Manifestaţiile au fost brutal reprimate, înregistrându-se mii de morţi.

Şi de la începutul războiului din Gaza pe 7 octombrie 2023, Iranul a suferit atacuri directe israeliene şi americane şi a văzut aliaţii regionali slăbiţi sau marginalizaţi semnificativ.

Statele Unite şi-au exprimat „opinia negativă cu privire la guvernele anterioare conduse de fostul prim-ministru Maliki", a declarat pentru AFP o sursă din lumea politică irakiană.

Washingtonul folosește pârghii economice importante

Într-o scrisoare, oficiali americani au afirmat că Washingtonul va lua „propriile decizii suverane în legătură cu următorul guvern, în conformitate cu interesele" SUA, recunoscând în acelaşi timp că revine Irakului să îşi aleagă liderii.

Statele Unite dispun de un important mijloc de presiune împotriva Irakului. SUA controlează o mare parte din veniturile din exportul de petrol al ţării în baza unui acord din 2003 încheiat după invazia americană şi răsturnarea lui Saddam Hussein.

Actualul prim-ministru Sudani, în funcţie din 2022, a câştigat încrederea americană prin eforturile de reducere a violenţelor comise de grupările armate şiite susţinute de Teheran, pe care Washingtonul nu doreşte să le vadă din nou încurajate.

