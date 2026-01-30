D-a lungul timpului, această sărbătoare a fost însoțită nu doar de slujbe solemne, ci și de numeroase tradiții și credințe populare, transmise din generație în generație.

Cine sunt Sfinții Trei Ierarhi și de ce sunt prăznuiți împreună

Cei trei mari ierarhi ai secolului al IV-lea au marcat decisiv teologia și viața duhovnicească a creștinismului. Prin scrierile și învățăturile lor, ei au pus temelia credinței ortodoxe așa cum este cunoscută și păstrată până astăzi. Importanța lor a fost atât de mare, încât această perioadă a rămas în istorie drept „Secolul de aur al creștinismului”.

În secolul al XI-lea, la Constantinopol au apărut dispute legate de care dintre cei trei ar fi cel mai mare. Tradiția spune că, pentru a pune capăt neînțelegerilor, Sfinții Trei Ierarhi i s-au arătat în vis episcopului Ioan Mauropous, cerându-i să le rânduiască o singură zi de prăznuire, pentru a arăta că înaintea lui Dumnezeu sunt una și că menirea lor a fost, atât în viață, cât și după moarte, să aducă pace și unitate între oameni. Astfel, din anul 1084, Biserica îi cinstește împreună, pe 30 ianuarie.

De ce femeile țin post pe 30 ianuarie

În credința populară românească, ziua Sfinților Trei Ierarhi este considerată una cu puternică încărcătură spirituală, mai ales pentru femei. Se spune că postul ținut în această zi aduce binecuvântare, curățire sufletească și noroc în familie. Tinerele nemăritate postesc și se roagă pentru a avea parte de o căsnicie armonioasă, iar mamele cer ajutor divin pentru fetele aflate la vremea măritișului.

Totodată, femeile care au greșit în trecut sunt îndemnate să respecte această sărbătoare prin rugăciune, milostenie și pomeniri, crezându-se că astfel pot primi iertare și liniște sufletească.

Tradiții și superstiții de Sfinții Trei Ierarhi

În multe zone ale țării, sărbătoarea este respectată cu strictețe. Tradiția spune că munca este interzisă, iar cine lucrează în această zi riscă să aibă necazuri în casă sau chiar să-și piardă vederea. Nu se spală rufe, nu se mătură și nu se aruncă gunoaie, pentru a evita primejdii precum boala, înecul sau alte întâmplări nefericite.

De asemenea, nu este bine să se împrumute sau să se înstrăineze lucruri din gospodărie, pentru ca norocul și bunăstarea casei să nu fie alungate.

De ce se dă de pomană pe 30 ianuarie

În satele românești se fac praznice de pomenire a morților, în special pentru cei neîmpărtășiți. Gospodinele pregătesc colivă, pește și fructe, pe care le duc la biserică pentru sfințire, apoi le împart în numele celor adormiți. Aceste ofrande sunt considerate un act de milostenie care aduce binecuvântare familiei.

Văduvele obișnuiesc să se roage în mod special Sfântului Grigorie Teologul, cunoscut în tradiție ca apărător al lor, cerând ajutor în problemele de sănătate, lipsuri materiale sau necazuri.

Sărbătoarea împăcării și a speranței

Praznicul Sfinților Trei Ierarhi este văzut și ca o zi a reconcilierii. Se crede că rudele certate care se împacă acum vor avea pace și spor în casă, iar planurile începute în această zi vor fi încununate de succes.

Vremea se schimbă

Totodată, tradiția populară spune că de la 30 ianuarie vremea începe să se schimbe, iar natura dă semne timide de primăvară, fiind un moment de trecere și reînnoire.

Prin post, rugăciune și respectarea obiceiurilor, ziua Sfinților Trei Ierarhi rămâne un reper spiritual important, mai ales pentru femei, care văd în această sărbătoare un prilej de curățire sufletească, speranță și binecuvântare pentru familie.



