Evenimentul tragic de pe E70, în care un microbuz cu 10 suporteri ai PAOK care se întrepta spre Franța, a fost implicat într-o accident teribil cu un TIR, a mobilizat comunitatea ultrașilor din România și nu numai.

La inițiativa Peluzei Sud Timișoara au fost strânse donații în bani pentru a ajutat familiile suporterilor greci decedați, dar și pentru cei trei fani care au suferit răni grave în urma tragicului accident de lângă localitatea Lugojel.

Cu toate acestea, suporterii PAOK au decis să refuze banii strânși de fanii lui Poli din donații, iar, în schimb, au rugat ca donațiile colectate în România să fie redirecționate către alte persoane aflate în nevoie în comunitatea locală, în memoria celor care și-au pierdut viața.

„În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit. Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil.

Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor. Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața”, a transmis Peluza Sud Timișoara.

