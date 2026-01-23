"Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcţie, pentru orice eventualitate, avem o flotilă mare care merge acolo şi vom vedea ce se întâmplă", a răspuns liderul american reporterilor la bordul Air Force One, întrebat despre situaţia actuală dintre SUA şi Iran.

Afirmaţiile preşedintelui Trump par să facă referire la mişcările marinei americane raportate de experţi, care au menţionat, de exemplu, că portavionul cu propulsie nucleară USS Abraham Lincoln şi grupul său de atac au fost observaţi părăsind Marea Chinei de Sud şi îndreptându-se, aparent, spre Oceanul Indian.

"Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi supraveghem îndeaproape. Am oprit 837 de execuţii joi (săptămâna trecută). Altfel, ar fi murit. Toţi ar fi fost spânzuraţi", a afirmat Donald Trump, reluând declaraţia sa conform căreia, datorită presiunilor sale, Teheranul nu a executat recent persoane care au participat la protestele antiguvernamentale care au afectat Iranul săptămâni la rând, generate de situaţia economică dificilă.

”Problema este că ei știu ce căutăm”

Deşi a repetat de mai multe ori mesajul "avem o flotă uriaşă îndreptându-se în acea direcţie şi poate nu va trebui să o folosim", întrebat dacă Washingtonul urmăreşte ca liderul suprem iranian, Ali Khamenei, să demisioneze sau să plece în exil, preşedintele american a răspuns că "nu vrea să intre în detalii".

"Problema este că ei ştiu ce căutăm. Se comit multe asasinate", a avertizat preşedintele Donald Trump.

