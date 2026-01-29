Potrivit familiei, băiatul a fost obligat să coboare din autobuzul liniei Calalzo–Cortina, nr. 30, pentru că nu deținea noul bilet de 10 euro, introdus pentru perioada traficului olimpic Milano-Cortina 2026. Părinții au depus plângere pentru abandon de copil și au solicitat explicații de la Dolomiti Bus, scrie Giornale La Voce.

Incidentul a avut loc după-amiaza, în timp ce se întorcea de la școală. În mod normal, călătoria între San Vito și Vodo durează circa 12 minute cu autobuzul, dar mersul pe jos în frig, pe întuneric și drum alunecos, a durat aproape o oră și a expus copilul la pericole.

Potrivit familiei, șoferul ar fi cerut plata noului bilet de 10 euro, valabil în perioada specială, iar copilul, neputând plăti, a fost obligat să coboare. Minorul susține că avea un bilet anterior, care nu mai era valid conform noilor reguli, iar mama afirmă că acesta nu i-ar fi fost returnat. Autoritățile trebuie să clarifice situația, mai ales că plângerea subliniază un aspect crucial: un minor singur nu poate fi tratat ca un pasager obișnuit.

Schimbarea face parte din noile reglementări de pe ruta 30, modernizată pentru afluxul de pasageri în perioada Jocurilor Olimpice. Între 23 ianuarie și 17 martie 2026, Dolomiti Bus a introdus un tarif unic: vechile bilete pe kilometri nu mai sunt valabile, fiind înlocuite de „abonamentul zilnic Calalzo–Cortina” de 10 euro, cu călătorie nelimitată pe parcursul zilei, iar pentru întreaga perioadă există și abonamentul „shuttle” de 150 euro.

Problema nu este doar financiară: s-a schimbat și modalitatea de achiziție. Biletele se pot cumpăra prin aplicația Dolomiti Bus, platforma OpenMove (cu coduri QR la stații) sau la bord, cu POS. Numerarul nu este acceptat. Sistemul este conceput pentru a accelera controlul și a face totul trasabil, dar riscă să lase în urmă pe cei fără instrumente digitale sau proceduri pregătite. Pentru un copil, consecințele pot fi grave, chiar înaintea tarifelor.

Localnicii atrag atenția că nu e nevoie de o urgență majoră pentru ca situația să devină periculoasă: un copil cu mănuși ude, încălțăminte nepotrivită, zăpadă și întuneric rapid se expune unui risc real. Diferența dintre aplicarea rigidă a regulilor și gestionarea lor cu bun-simț poate fi uriașă. A lăsa un copil de 11 ani să coboare singur din autobuz nu este o decizie banală, ci una cu consecințe.

Autoritățile locale încearcă să diminueze impactul noilor reguli. Provincia Belluno a creat un fond de 10.000 de euro pentru a rambursa până la cinci bilete per persoană locuitorilor din zona superioară Belluno care, fără abonamente, trebuie să cumpere „day pass” de 10 euro. Măsura vine după proteste și sesizări din comunele afectate, de la Calalzo la Cortina, inclusiv San Vito, Borca și Vodo. Totuși, multe familii se întreabă ce soluții au și cât va rezista fondul dacă situația se repetă zilnic.

