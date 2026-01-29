România intră sub influența unui val de aer rece care va aduce temperaturi de până la -20 de grade, vânt și precipitații.

De joi, 29 ianuarie, intră în vigoare o informare meteorologică de ger.

Zilele vor fi tot mai reci, iar nopțile vor aduce ger, în special în noaptea de duminică spre luni, când, în nordul Moldovei vom avea –20 de grade, în estul Transilvaniei, până la -17, iar în Bucureşti -10 grade.



Vor fi și precipitații în mare parte din țară. La munte și în Moldova vor fi mai ales de ninsori, în timp ce în celelalte regiuni vor fi ploi sau lapoviţă. În Capitală sunt aşteptate ninsori şi lapoviță în noaptea de vineri spre sâmbătă şi duminică spre luni.



De altfel, tot joi seară intră în vigoare un cod galben de vânt, valabil până sâmbătă seara, pentru sud estul ţării.



În funcție de intensitatea gerului și de evoluția fenomenelor, meteorologii vor reveni cu actualizări privind codurile de vreme rea.

