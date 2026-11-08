Seismul a spart vitrinele magazinelor, a provocat căderea obiectelor de pe rafturi și i-a determinat pe oameni să fugă din clădiri, scrie news.ro, care citează Associated Press (AP).

Seism de până la 5,7 în centrul Japoniei

Agenția Meteorologică a Japoniei a estimat magnitudinea cutremurului la 5,7, în timp ce Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a raportat o magnitudine de 5,5. După seismul principal au fost înregistrate și replici de intensitate mai redusă.

Cutremurul a afectat o zonă extinsă din apropierea prefecturii Aichi, inclusiv orașul Hamamatsu, fostele capitale Kyoto și Nara, precum și prefecturile învecinate Yamanashi, unde se află Muntele Fuji, și Gifu.

Imaginile difuzate de televiziunile japoneze au surprins vitrine sparte și cioburi de sticlă împrăștiate pe străzi. Într-o librărie, numeroase cărți au căzut de pe rafturi. Printre persoanele rănite s-au numărat și oameni care au căzut pe scări în timp ce încercau să iasă din clădiri.

Seismul s-a produs la ora 01:04, iar epicentrul a fost localizat la o adâncime de aproximativ 40 de kilometri, în prefectura Shizuoka. Aichi și Shizuoka sunt regiuni învecinate.

Cutremurul nu a fost resimțit în Tokyo, aflat la o distanță suficient de mare de zona afectată. Potrivit evaluărilor seismice oficiale, cele mai puternice mișcări ale solului au fost înregistrate în prefectura Aichi.

Avertisment privind noi cutremure

Agenția Meteorologică a Japoniei a avertizat populația să rămână pregătită pentru eventuale cutremure puternice în următoarea săptămână, în special în următoarele două-trei zile.

„Vă rugăm să fiți atenți la alunecările de teren, căderile de pietre și posibilele efecte ale precipitațiilor”, a declarat reporterilor Ayataka Ebita, reprezentant al agenției.

Acesta a precizat că, până în prezent, nu a fost detectată nicio schimbare evidentă la nivelul plăcii tectonice din zona Fosei Nankai, unde, potrivit oamenilor de știință, s-ar putea produce un megacutremur.

Trenurile de mare viteză Shinkansen au circulat cu viteză redusă în zonele afectate, ca măsură de precauție. Astfel de restricții sunt aplicate deoarece cutremurele pot provoca avarii infrastructurii feroviare.

Japonia se află într-o regiune cu activitate seismică intensă, motiv pentru care autoritățile recomandă frecvent populației să fie pregătită pentru eventuale dezastre naturale.

Printre măsurile recomandate se numără pregătirea unor rezerve de apă îmbuteliată, alimente și baterii, stabilirea unor planuri de adăpostire sub mese și păstrarea la îndemână a unor încălțări confortabile, utile în cazul în care oamenii trebuie să se deplaseze pe jos.